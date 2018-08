La libertad de expresión, en el centro contemporáneo de Vic

El ACVic Centre d'Arts Contemporànies es uno de los siete centros territoriales que forman la red catalana de equipamientos artísticos y es gestionado por el Ayuntamiento de Vic, el Departamento de Cultura de la Generalitat y la Associació per a les Arts Contemporànies. Ramón Parramón fue nombrado director el 6 de mayo de 2010 mediante un concurso público. El encargo inicialmente para dos años, fue prorrogado hasta 2018 y el próximo abril, el consistorio convocará un concurso para nombrar un nuevo director o ratificar el actual. “Aun no he decidido si me presentaré”, revela Parramón.