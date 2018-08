Cinco afectados por un brote de legionela en L’Hospitalet

La Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) investiga el origen de un brote de legionela en L'Hospitalet de Llobregat. El episodio infeccioso ha dejado cinco afectados, cuatro de los cuales han requerido ingreso hospitalario.

Todos los afectados hasta la fecha están fuera de peligro. Tres de las cuatro personas hospitalizadas han sido dadas de alta y, según el Departamento de Salud, la cuarta evoluciona favorablemente. Los afectados son cuatro hombres y una mujer, de entre 59 y 80 años, que iniciaron a notar los síntomas entre el 28 de julio y el 3 de agosto.

La legionelosis está causada por una bacteria (Legionella pneumophila) que puede encontrarse especialmente en zonas con agua estancada o en la misma tierra. La enfermedad, que no se transmite de persona a persona, se contagia al inhalar el bacilo cuando este viaja en el interior de gotas de agua microscópicas que flotan en el aire. Al aspirarla, llega a los pulmones y se reproduce sin control. Por ello, los focos de esta enfermedad suelen estar en las torres de refrigeración, fuentes y cualquier conducto de agua con salida a la atmósfera. La enfermedad suele tener buen pronóstico, aunque la evolución favorable del paciente se puede complicar si presenta factores de riesgo como el tabaquismo, patologías crónicas graves (cáncer, cardiopatías, etc.) o edad avanzada. La tasa de mortalidad no supera el 10%:

La ASPCAT, por su parte, ha abierto una investigación para determinar el origen del brote. Así, técnicos de Salud Pública ya han tomado muestras de los afectados y han inspeccionado las instalaciones de alto riesgo, como las torres de refrigeración de grandes empresas. "Se ha ordenado la limpieza y desinfección de choque de todos los circuitos implicados en la investigación, de los que se han recogido muestras, a la espera de que se tengan los resultados analíticos que orienten sobre el origen del brote", ha indicado el Departamento de Salud a través de un comunicado.

Las fuentes ornamentales, riesgos por aspersión o vehículos de limpieza municipal que utilizan equipos de agua también son focos de riesgo para que crezca la legionela, así que el Ayuntamiento de L'Hospitalet también ha procedido a dejar sin actividad las instalaciones que faciliten la aspersión de agua. La actividad del agua de los vehículos de limpieza o de las fuentes ornamentales se ha reabierto tras tomar muestras de estas instalaciones y desinfectar todos sus circuitos.

La ASPCAT no descarta, sin embargo, que puedan aparecer nuevos casos, pues el período de incubación de la enfermedad puede prolongarse hasta 14 días.