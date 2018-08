Recuperadas otras cinco obras del legado Muñoz Ramonet

La masovera que la familia de Julio Muñoz Ramonet tiene en la finca de Ca L’Isard (Los Cedros) de Sant Andreu de Llavaneres, se está acostumbrado a transportar obras de arte. Ayer, 12 días después de su primer viaje cargada con parte de las pinturas que el juez ha obligado a las hijas del industrial a entregar a Barcelona, volvió a viajar en su furgoneta hasta la calle Muntaner para entregar otros cinco cuadros más. Lo hizo al límite del plazo que había marcado la justicia: las 14 horas del 31 de julio. Todo, para evitar la multa coercitiva de 2.000 euros semanales que el juez estaba dispuesto a aplicar si no entregaban las piezas.

Como pasó el día 20 de julio las obras llegaron envueltas en papel plástico de cocina y sin ninguna medida de protección. Ni las que prevé la conservación preventiva ante cualquier traslado, ni la más mínima tomada con sentido común: “Las obras estaban mucho peor que las anteriores. No había roturas como ocurría con uno de los retratos anteriores, pero sí mucha suciedad, polvo y marcos llenos de carcoma”, explicaron desde la Fundación Julio Muñoz Ramonet donde no esconden su alegría por acabar con uno de los últimos capítulos de este culebrón que es la recuperación de la herencia que el industrial Julio Muñoz Ramonet dejó a los barceloneses en 1991 y que colea tras dos décadas de litigio entre sus hijas y el Ayuntamiento.

La predela del retablo que se ha entregado este martes. Pep Herrero

Los cuadros entregados son cinco de los seis que estaban previstos y que quedaron traspapelados en un error del secretario judicial a la hora de transcribir la relación. Se trata de Retrato de mujer de medio cuerpo, pintado por Ignacio Picazo en 1871 y cuatro tablas góticas: San Francisco de Asís, una obra firmada con signatura ilegible, según la nota que ha hecho pública el Ayuntamiento, de la segunda mitad del siglo XV. Jesús entre los doctores y Presentación de la Virgen al templo, dos obras que pertenecen a un retablo dedicado a la Virgen, del XVI. La última es una predela de un retablo de santos (San Pedro, San Juan y San Andrés por los atributos) de la Escuela Aragonesa, se asegura en la nota municipal; una pieza que pertenece al mismo retablo que la sexta pieza que no ha vuelto: otra predela que parece gemela a la anterior, algo que la familia ha alegado para no entregarla: “pensábamos que era la misma pieza y había un error”, aseguran que han dicho las hermanas.

Con el envío de este martes son ya 17 piezas las entregadas que han estado los últimos años en la finca familiar de Llavaneres y que constan en el inventario de 1971, el que ha hecho valer el juez para que se ejecute la sentencia que da la razón al Ayuntamiento en este largo litigio. Ahora faltan solo cinco: la predela que no se entrega ahora y cuatro piezas sobre las cuales la familia alega que no se corresponden con las que aparecen en los inventarios.

Las pinturas, tras ser recibidas por una empresa especializada (pagada por la Fundación Julio Muñoz Ramonet) que les ha hecho un primer reconocimiento acabarán otra vez embaladas y trasladadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) donde quedarán depositadas.

Tal y como se anunció el día 20, el abogado de la fundación Eudald Vendrell presentó el lunes siguiente un escrito ante el juez pidiendo que se cumpliera con la entrega de todas las obras y si no se iría con la policía a buscarlas; una medida que ha tenido ahora su efecto y que permite a los miembros de la Fundación irse de vacaciones de verano con un buen sabor de boca. No se ha recuperado todo el legado (más de 350 obras) pero ya son 19 las pinturas que están a buen recaudo (en 2017 volvió una de El Greco y otra de Goya). “La fundación seguirá trabajando para conseguir la obra que las hijas no han entregado, así como que el conjunto del legado acabe en manos de su legítimo propietario”, dicen desde el Ayuntamiento.