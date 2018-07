Prisión y retirada de carnet para un conductor que casi atropella a un ciclista

El juzgado de Instrucción número 1 de Balaguer condenó ayer a una pena de seis meses de cárcel y dos años y dos meses de retirada de carnet para un conductor de 85 años de Bellcaire d’Urgell (Lleida) que en de mayo protagonizó un adelantamiento temerario y puso en riesgo la vida de un ciclista en el desvío de la C-53 hacia la capital de la Noguera.

El imputado admitió los hechos ante el juez y se conformó con la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal. Los hechos se remontan al pasado 16 de mayo, tal y como publicó el diario Segre, cuando el ciclista profesional Albert Masana se encontraba circulando por la citada vía con su bicicleta.

Masana lleva instalada una cámara deportiva GoPro en el manillar de la bicicleta y grabó cómo un turismo que circulaba a gran velocidad se acercaba a su bicicleta y llegaba a impactar en la mano del deportista. Pese a la espectacularidad de las imágenes, el ciclista sufrió una pequeña herida en la mano aunque estuvo a punto de caer a la calzada. El conductor no detuvo el vehículo y continuó la marcha.

Un amigo del ciclista colgó la imagen en las redes sociales convirtiéndola en viral. Además, presentaron una denuncia en los Mossos d’Esquadra y aportaron las imágenes donde se apreciaba la matrícula del infractor. Gracias a estas imágenes los agentes identificaron al conductor. El condenado no ingresará en prisión ya que no tiene antecedentes ni penas pendientes y tampoco indemnizará al ciclista ya que Masano no reclamó ningún tipo de daño.