La tromba de agua obliga a suspender operaciones y pruebas médicas en Vall d'Hebron

Inundaciones en el hospital Vall d'Hebron y la Ronda Litoral de Barcelona. epv

La fuerte tromba de agua que ha caído este lunes en Barcelona ha provocado filtraciones en varias zonas del hospital Vall d'Hebron. El centro ha tenido que suspender dos cirugías programadas de ginecología y 20 resonancias magnéticas del área de maternoinfantil. Un portavoz ha indicado que se trataba de pruebas e intervenciones no urgentes y que las zonas afectadas volverán a estar habilitadas mañana martes.

Las filtraciones de agua también han afectado a los boxes de la zona de urgencias, lo que ha obligado a trasladar a algunos pacientes a otras zonas del hospital. Fuentes del complejo sanitario han apuntado, no obstante, que como la actividad en urgencias era fluida y no había aglomeraciones, se pudo reubicar a los pacientes en otros puntos de la unidad. En cualquier caso, han aclarado fuentes hospitalarias, la situación al mediodía ya se había normalizado y los pacientes pudieron volver a sus boxes.

En un anexo a la sala de urgencias, el agua también caía a borbotones y en cascada desde el techo. En esa zona, no obstante, solo se guardaban camillas y no había ningún paciente ingresado, por lo que no hubo que desalojar a nadie, ha puntualizado un portavoz.

Protección Civil activó el plan para inundaciones y los Bomberos se personaron en el centro sanitario, aunque no tuvieron que intervenir porque los equipos de mantenimiento del hospital barcelonés ya habían achicado el agua.

Por su parte, el Parc Sanitari Pere Virgili también sufrió filtraciones de agua a causa de las lluvias y tuvo que suspender 45 cirugías no urgentes.

Un portavoz de Vall d'Hebron ha asegurado que todas las operaciones y pruebas médicas suspendidas eran no urgentes y se reprogramarán en los próximos días. Las zonas afectadas volverán a estar disponibles en 24 horas.

Los Bomberos de la Generalitat y de Barcelona han efectuado un centenar de salidas por incidencias derivadas de las intensas lluvias, especialmente por pequeñas inundaciones de bajos y sótanos en la capital catalana y comarcas del área de Barcelona.