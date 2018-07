De las grandes audiencias a los conciertos íntimos

Que James Rhodes y Miguel Poveda agoten con tiempo sus entradas en Las Noches del Botánico, o que pase en el Mad Cool donde tocan bandas, entre otras muchas, como Arctic Monkeys, Jack White, Franz Ferdinand, Depeche Mode o Queen Of Stone Age podría ser motivo de celebración y de afirmar que la música en directo goza de buena salud en Madrid. Pero también puede conducir a equívocos. Seguramente ambos acontecimientos sean más actos sociales, que musicales.

Alegra ver, no obstante, que un veterano como Pedro Iturralde, a punto de ser nonagenario, sigue acaparando la atención con el jazz de su clarinete y saxo tres noches seguidas en el Bogui. Pero no es fácil ver en esta época veraniega las salas de siempre llenas. El Clamores, por ejemplo, debería abarrotarse el domingo, con la sola presencia de Joe Louis Walker, un excelso guitarrista de blues y rhythm and blues, que ha ofrecido a lo largo de su extensa carrera sus servicios a lo más granado del género, desde Taj Mahal a B.B. King, Branford Marsalis o Budy Guy. También el sábado, donde la veterana banda Canal Street Jazz Band, seguirá de celebraciones de su medio siglo de carrera. Hay que agradecerles que en 1967 se enfrentaran a todo creando esa banda que evocaba el sonido dixie de las agrupaciones de Nueva Orleans, en unos tiempos nada propicios, y que se hayan mantenido impertérritos desde entonces. Clamores acoge este viernes, además, el swing más reciente de Lady & The Tramps.

Al frente de Revólver lleva también unas décadas Carlos Goñi, que este viernes se acerca a las Veladas del palacio de Boadilla del Monte. Este sábado, ahí mismo hay zarzuela con la Orquesta Lírica Europea. Ambas actuaciones son gratis para el público que lo haya solicitado en la web.

Y es que los pueblos acogen un sinfín de actos, muchos en el excelente ciclo Clásicos en verano. Se trata de conciertos más íntimos y gratuitos, y se reparten por iglesias y centros culturales de localidades de toda la región, además de la capital. Con propuestas como la de cellista Iris Azquinezer con su homenaje a Bach; la violista Isabel Villanueva, premio Ojo Crítico de RNE y de la Música Independiente, a dúo con la pianista María Parra; de grupos como Eloqventia, Alia Mvsica, Cuarteto Chagall, La Guirlanda o solistas como Josú de Solaun, Jesús Rodolfo o Esther Domingo.

Además, a Leganés vuelven Las Lunas de Egaleo, ya convertido en un festival veterano, con las canciones que remiten a la copla elegante de Diana Navarro (Teatro Egaleo, sábado). Volviendo a la capital, conviene reparar en el concierto que Parsinava ofrece este sábado en el Café Berlín, donde la música tradicional persa se junta con el jazz, y en el del domingo (21.00 15 euros) en la terraza del Teatro Galileo donde Yoio Cuesta cumplimenta la segunda velada del festival Jazz & Wine.