Un baño de decoración y moda

Moda y muebles vintage. Es la simbiosis que ha brotado en el espacio dedicado a la venta de mobiliario de estilo industrial y retro Singular Market (San Cayetano, 8). A este coqueto local se han mudado temporalmente ocho maniquís que lucen vestidos de la colección primavera-verano de la diseñadora madrileña Leyre Valiente. Una colección a la que ha bautizado como Fhloston Paradise, nombre del crucero de lujo que aparece en el El quinto elemento, película de ciencia ficción noventera del cineasta francés Luc Besson. La exposición, organizada con motivo la VII edición del Festival de Moda Urbano Madrid Es Moda (MeM), se puede visitar hasta este domingo.

"Mis colecciones se inspiran en el arte y la ciencia ficción. Trabajo mucho con el futurismo, lo veo de una manera muy minimalista y lo traslado a mi propio lenguaje", cuenta Valiente. En el caso de la colección Fhloston Paradise destacan la tendencia color block (monocromático) con colores como el negro, el naranja o el azul eléctrico inspirados en la estética de la película y detalles florales que recuerdan al colgante hawaiano que ponen a los pasajeros del crucero. La formas de los vestidos son de líneas puras, con un toque retrofuturista y están hechos con tejidos como crepés, plisados o tules, en especial el invisible que hace que los vestidos "floten" sobre el cuerpo. Cada uno cuesta entre 500 y 1.000 euros.

La exhibición surgió de la mano de Asociación de Creadores de Moda de España (AMCE), que atendió a la petición de Valiente para buscar el espacio: "Me mandaron fotos y me gustó mucho. Pegaba con la estética y los maniquís parecen que están de guateque entre los muebles", explica. Elena Díaz del Corral, dueña de Singular Market, y que ya ha colaborado con Beatriz Peñalver, aceptó enseguida la colaboración: "Es una manera de apoyarse entre joven y emprendedora. Además, es algo estético y la moda va por tendencias igual que el mobiliario", señala esta leonesa, que inauguró su marca hace siete años.

La fulgurante carrera de Valiente, seleccionada en la edición italiana de la revista Vogue como uno de los 180 talentos emergentes de 2011, becaria en los talleres de Alexander McQueen o Loewe e invitada en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week para exhibir su propia colección, desembocó hace cuatro años en la apertura de su propio local en la calle Gonzalo de Córdoba, 7, en pleno centro de la capital: "Tomé la decisión de abrir una tienda por lo que tuve que dejar de desfilar. Y me di cuenta que conseguía más pública por estar a pie de calle que por lo desfiles. Los likes en Instagram no se traducen siempre en ventas, por eso es importante estar cerca del cliente", afirma.

Uno de sus puntos de mira lo tiene puesto Emiratos Árabes: "Invierten mucho en prendas de fiesta y no quieren ir igual que la de al lado, cuanto más diferente es lo que tienen más les gusta. Conmigo lo encuentran, porque es un vestido distinto y llamativo pero no muy exhibicionista." Valiente todavía no ha dado el salto al país de Oriente Medio aunque tienen clientes online y otros que pasan las vacaciones en España: "Me lo planteo para el futuro".