El Mobile apuesta por convertir a Barcelona en capital del 5G

El patronato de la Fundación Mobile World Capital Barcelona se reunió ayer en el Ayuntamiento de Barcelona por primera vez desde la restitución del autogobierno de la Generalitat de Cataluña. Tras el encuentro, el director de la fundación, Carlos Grau, anunció que el patronato pretende aprovechar el tirón del Congreso Mundial de Móviles para organizar, también en la capital catalana, un foro mundial que sirva para debatir los grandes retos que plantea la tecnología desde el punto de vista social.

El equipo directivo de la fundación pretende que este primer foro se celebre en 2019 aunque todavía no se ha concretado si será dentro o fuera de las instalaciones de la Fira de Barcelona o si coincidirá, o no, con las fechas en las que se lleva a cabo el evento mundial. El patronato apuesta por convertir Barcelona en la capital europea de la tecnología 5G mediante la creación de un think tank, de la antes mencionada mobile week y de un foro de encuentro que reunirá a los principales representantes del sector.

A la reunión acudieron, entre otros, la alcaldesa, Ada Colau; el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; la consejera de Presidencia, Elsa Artadi; la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón; el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo y el consejero delegado de la patronal de móviles GSMA, John Hoffman. Todos se felicitaron por el regreso de los representantes de la Generalitat a las reuniones del patronato. El propio Hoffman resaltó que “la música” que interpretan Barcelona, Cataluña y España juntos “suena muy bien”.