Joan Ridao, ex secretario general de ERC, será el jefe de los letrados del Parlament

La Mesa del Parlament elegirá este jueves como letrado mayor a Joan Ridao, ex secretario general de Esquerra Republicana y exdiputado de este partido en el Parlament y en el Congreso. Ridao ocupará el cargo que dejó vacante Antoni Bayona, que dimitió el 5 de junio tras diversos desencuentros con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y por la presión que sufrió la pasada legislatura y al inicio de esta de los de los partidos independentistas, según explicó en su carta de renuncia.

El currículum de Joan Ridao presenta un perfil político por su actividad anterior que no tenía el de Antoni Bayona, que accedió al equipo de juristas del Parlament en 1984 y ocupaba el cargo desde 2012. Ridao, a quien también se le atribuye rigor profesional y en ocasiones ha suscrito posiciones jurídicas contrarias a las pretensiones del independentismo, ha sido el último en acceder al cuerpo de letrados, hace año y medio, tras superar una oposición. Ahora solo tendrá por encima al secretario general, Xavier Muro.

El nuevo letrado mayor del Parlament fue diputado y portavoz de Esquerra Republicana en el Parlament durante cuatro legislaturas, entre 1995 y 2008. Después desempeñó las mismas funciones en el Congreso, en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, de abril de 2008 a diciembre de 2011. En ese período alternó el cargo con el de secretario general de ERC. En 2013, alejado ya de la política, fue designado miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, máximo órgano consultivo de la Generalitat y, posteriormente, preparó las oposiciones para letrado del Parlament.

El nombramiento del letrado mayor del Parlament es competencia de la Mesa, a propuesta del presidente de la Cámara, Roger Torrent, que es dirigente de Esquerra Republicana. En la reunión de hoy se da por hecho que solo apoyarán el nombramiento Junts per Catalunya y Esquerra, que suman cuatro de los siete diputados que la configuran. Ciudadanos, con dos representantes, votará en contra, mientras que el PSC aún no ha decidido si se abstendrá o votará no.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, salió en tromba a censurar la elección de Ridao. “Es una cacicada de Torrent, un escándalo indigno de una democracia”, dijo. “¿Qué hace el separatismo cuando los letrados le advierten de que lo que hacen es ilegal? Presionarles y sustituirles”, añadió Arrimadas, quien reclamó “letrados imparciales que se atrevan a decirle a la Mesa del Parlament las barbaridades que están cometiendo”.

Más moderado se mostró Xavier García-Albiol, el presidente del PP catalán. “El pasado político de ese letrado lo conocemos todos, no sé todavía si milita en Esquerra. Si digo lo contrario estaré poniendo en tela de juicio su profesionalidad, y eso no lo quiero hacer. Seguramente no es la decisión que nos deja más tranquilos a todos, seguro que hay otros letrados que, como mínimo, lo hacen tan bien como él. Entrar en ese tipo de valoración ahora no sería justo”, aseguró García-Albiol.