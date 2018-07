“La música se debería enseñar en la escuela como el deporte”

Cuando era una adolescente y ni siquiera se le había pasado por la cabeza dedicarse a la música —y menos a la ópera— asistió en el Liceo a una representación de Carmen, la ópera de Bizet que precisamente ha sido su salvoconducto para debutar en Alemania y entrar por la puerta grande en el Metropolitan Ópera de Nueva York. Cleméntine Margaine (Narbonne, 1984) ha vuelto a pisar, anoche, el Liceo —esta vez el escenario—para debutar en el papel de Leonor, la protagonista de La Favorite, una ópera de Gaetano Donizetti que ha sido representada en el teatro de la Rambla en 264 funciones ente 1850 y 2002. La Favoritecerrará esta temporada en 12 funciones que empezaron ayer domingo y concluirán el 24 de julio.

El triángulo amoroso formado por Leonor, el Rey de Castilla Alfonso XI y Fernando, el joven enamorado de Leonor llega en esta ocasión de la mano del director de escena Derek Gimpel, en la coproducción con el Teatro Real de Madrid que se vio en 2002, y con la dirección musical de Patrick Summers, director de la Houston Grand Ópera.

“Estoy encantada de debutar en el Liceo que, al estar en Barcelona, lo siento casi como si fuera mi casa”, explica la mezzo que con su familia solía visitar con frecuencia la capital catalana. Confiesa que el suyo fue un enganche un tanto tardío a la lírica: “Estudié piano porque en mi familia había tradición musical, mi abuela era violinista y todos hemos estudiado un instrumento. En casa siempre se escuchaba música, nos gustaba mucho Falla. Ópera no escuchábamos. En el conservatorio estudie canto también y la verdad es que me decían que cantaba muy fuerte. Cuando acabé los estudios de la escuela y antes de ir a la Universidad pensé en tomar lecciones de canto. Al final acabé dejando la carrera de Derecho que ya había empezado y me dediqué a la música”.

Se alegra de que el entorno familiar fuera determinante en su iniciación y por ese mismo motivo lamenta que la música no exista en la escuela: “En muchos países, incluido Francia, se ha eliminado y creo que si es obligatorio hacer deporte como asignatura, lo mismo debería pasar con la música. Debe haber una iniciación desde niños”.

Reconoce que la suya ha sido una carrera bastante rápida. Estudió en el conservatorio de París y enseguida empezó a interpretar pequeños papeles de ópera en teatros de Francia: “La oportunidad me llegó con Carmen. Después de una función ya tuve contratos para cuatro años”. El brioso personaje de la ópera de Bizet le abrió las puertas de otros teatros de Alemania, la Ópera de París el año pasado y el MET: “Para mí es un talismán”.

El rol de Leonor que interpreta en el Liceo lo conoce bien. Considera que las arias de la popular obra de Donizzeti son las más representativas del bel canto. Este año ha tenido tres contratos como Leonor en otras tantas representaciones en Marsella, Múnich y a partir del domingo en el Liceo. En el teatro de Barcelona ese papel también lo interpretarán —al igual que ella debutaran— las mezzo Daniela Barcellona y Eve-Maud Hubeaux. En el papel del joven novicio enamorado se alternarán los tenores norteamericanos Michael Spyres y Stephan Costello. Los barítonos Markus Werba y Mattia Olivieri encarnarán en dos repartos al rey Alfonso XI. El monarca castellano escoge a Leonor como la favorita en su corte, a la que le promete casarse con ella tras repudiar a su mujer.

Toda la acción se desarrolla en un escenario con una inmensa roca alrededor de la cual gira todo: los artistas y el coro del Liceo, reforzado para este título.

En el último acto, Leonor muere en brazos de su amado, Fernando, después de confesarle que era la amante del Rey. Una larga escena en la que Leonor se va muriendo ¡sin dejar de cantar!: “La verdad es que es muy difícil porque en el bel canto lo ideal es estar en una posición que controles bien la respiración. Hay técnicas y aprendes otras posiciones, incluso en el suelo, que están bien para cantar” .

La mezzo afirma que, por su registro, se siente más cómoda interpretando a Dalila –de la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns-entre otros del repertorio romántico francés. “ Este año también canté El Profeta –ópera del francés Giacomo Meyerbeer- que es muy difícil. Y siguiendo con esa dificultad interpretaré a Amneris –la mezzo de Aída, de Verdi- que me irá bien para mejorar y empezar a plantearme otros repertorios . Pero todo a su tiempo”. De momento, tiene compromisos ya cerrados para Sidney, Viena y de nuevo el MET.