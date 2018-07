La Asamblea de Madrid vota en contra de impedir la entrada a los toros a los menores de 18 años

La proposición de ley de Podemos que pretendía que se prohibiera ser torero con menos de 18 años e impedir la asistencia a espectáculos taurinos a los menores de edad, no ha pasado ni el primer trámite en la Asamblea de Madrid. El PP ha votado en contra de la toma en consideración de la propuesta y el PSOE-M y Ciudadanos se han abstenido, por lo que la iniciativa no puede ni siquiera iniciar la tramitación parlamentaria. Podemos ha señalado que su petición pretendía incorporar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La diputada de Podemos María Espinosa de la Llave ha recordado a los diputados que esta ley "garantizaría la protección de la infancia" ante este tipo de espectáculos y que, además, no se trataba de aprobarla, sino de "empezar a debatirla". La proposición añadía que la retransmisión de espectáculos taurinos en la televisión pública se realizara fuera del horario de protección de la infancia. Espinosa de la Llave ha pedido a los grupos que no antepusieran "los intereses económicos a la protección de la infancia". "No compartir esto es estar muy lejos de cualquier bienestar de una sociedad o el progreso de cualquier civilización", ha concretado.

Una argumentación que no ha convencido al resto de los grupos parlamentarios. Desde el PP lo han tachado de ser "un ataque frontal a la fiesta de los toros". El diputado Juan Antonio Gómez- Angulo ha puesto en duda que la edad adecuada para acceder a un espectáculo taurino se fijara en los 18 años "en el mundo actual", si la ley define como mujeres a las de 16 y 17 años que decidan libremente abortar, ¿hasta qué edad se puede hablar hoy de los derechos de protección de la infancia? A la que cada uno se interesa políticamente, está perfectamente regulado la participación de nuestros jóvenes en las escuelas taurinas entre los 14 y los 16 años. "Son la única escuela de futuro, el único lugar donde aprender las técnicas del oficio", ha puntualizado. El parlamentario ha reconocido que la fiesta de los toros necesita "una puesta al día", que pasa por "una reflexión conjunta de muchos sectores, incluso de los políticos, pero no oportunista como la de hoy".

El diputado del PSOE José Luis García ha señalado que a su grupo no le gusta "prohibir", porque prefieren "desarrollar derechos". En cuanto a la controversia que los toros provocan en la sociedad, García ha señalado que su grupo prefiere "debates con consenso, sin trampas". La propuesta de Podemos le parece "cortoplacista y maniquea" y podría haber encajado en el debate del mes de enero sobre la infancia, donde no se presentó.

Desde la bancada de Ciudadanos, el parlamentario Alberto Reyero ha criticado la iniciativa por ser "oportunista, tramposa" y "perseguir solo un titular". Ha añadido que no se puede utilizar una cuestión como esta que genera "división en la sociedad como un elemento de confrontación política". En su opinión, el debate se debería abrir en el Congreso de los Diputados, porque la regulación carece de sentido por comunidades. Se darían paradojas como que un niño no pueda ir a los toros en Alcalá de Henares y sí lo pueda hacer desplazándose tan solo 20 kilómetros, a Azuqueca de Henares, ha descrito Reyero.