La militancia de los comunes ratifica a Domènech y Colau como líderes del partido

La militancia de Catalunya en Comú ha ratificado en las elecciones internas al líder de los comunes en el Parlament, Xavier Domènech, y a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau como coordinadores generales de la formación. Con el 64 % de los votos, la candidatura de los dos dirigentes ha vencido de forma holgada en las votaciones que los comunes han celebrado desde el viernes hasta este lunes. Sin embargo, la corriente comuns federalistas ha irrumpido con el 21,08 % de los sufragios y la de Desbordem, del sector anticapitalista de Podem, con el 13,93%.

La composición de la nueva ejecutiva, cuya elección se acordó en la asamblea fundacional de hace un año, será más compleja de la que regía el partido hasta ahora. Construïm en Comú, la lista oficial, ha reunido 2.099 votos (64,98 %) frente a la de los 681 de comuns federalistas (21,08%). Desbordem ha logrado 450 votos (13,93%). La participación ha alcanzado el 35,87 % del total del censo de inscritos que previamente debían verificar la votación mediante el DNI. Catalunya en Comú cuenta actualmente con 9.088 inscritos y han participado finalmente 3.620.

La nueva ejecutiva estará formada por 30 personas de las que 20 corresponderán a Construïm; seis a comuns federalistes y cuatro a los anticapitalistas. De las tres listas, Construïm era la única que en su manifiesto para estas elecciones excluía su posición sobre el procés. Los federalistas consideran que el papel de la dirección ha sido ambiguo y pedían una posición más clara en favor de la España federal. Los integrantes de Desbordem apoyaron la celebración del referéndum del 1 de octubre.

La diversidad en la ejecutiva no es mala", dice Domènech respeto a los puestos que han logrado las otras listas

En una valoración en el Pati Manning, Domènech ha afirmado que los resultados han otorgado a su candidatura una "amplísima mayoría" y ha subrayado que la incorporación de los 10 miembros de otras listas a la dirección enriquecerán al partido. "La diversidad no nos tiene que dar miedo. Las diferencias en el modelo territorial son propias de nuestra diversidad como espacio y no es malo", ha dicho admitiendo que la votación no ha sido "a la búlgara". El objetivo de la formación, que reunirá a su ejecutiva la próxima semana, es extender la confluencia en el territorio y preparar el escenario para las elecciones municipales de 2019. Domènech ha admitido que la cúpula reflexionará por qué ha disminuido de forma significativa la participación que ha descendido en 2.000 personas a cuando se fundó el partido. "Hubiéramos querido que la participación más alta. Tendremos que ver cómo mejora la participación", ha dicho.