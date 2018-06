Los Veranos de la Villa se estrenan a lo grande en Colón

Esta noche arranca una nueva edición de Veranos de la Villa, que este año rinde homenaje a Enrique Tierno Galván, primer alcalde democrático de Madrid y del que se cumple ahora el centenario de su nacimiento. Y lo hace en la plaza de Colón (22.00 horas. Gratis) con el concierto de Matthew Herbert y su Brexit Big Band. El nombre de la formación, encierra un significado. Frente a los que abogan por separarse, la Brexit Big Band recorrerá Europa durante dos años, juntándose cada vez con músicos locales, como sucederá esta noche, con un mensaje de la amistad entre países y de reivindicación del multiculturalismo.

El festival, que incluye otras disciplinas artísticas además de la música, se extenderá hasta el 2 de septiembre y ofrece más de 70 citas nacionales e internacionales repartidas en casi 40escenarios de la capital. El domingo, en el Auditorio de Cuartel del Conde Duque (21.00. 8 euros), un espectáculo dirigido por Diego Guerrero y compartido, entre otros, por las cantantes Maui y Martirio, su hijo Raúl Rodríguez, y Miguel Campello (Elbicho), rendirán tributo al apasionado Miguel Vargas, que ha pasado a la historia de la rumba flamenca, el soniquete y el arrebato como Bambino, fallecido un poco antes de acabar el siglo XX.

Prosiguen Las Noches del Botánico, donde ya no quedan entradas para Jeff Beck hoy, pero sí para mañana (22.00 horas, desde 50 euros) para Simple Minds, uno de los grandes grupos del pop británico de los ochenta, y para el domingo (19.30, desde 25 euros) con el hip hop, rap y electrónica de British Murder Boys y Karenn.

El hard rock más internacional se cita en La Caja Mágica merced a la segunda edición madrileña del Download Festival. El cartel es amplio y variado, y arrancó anoche, pero sigue hoy (desde las 17:00, 105 euros) con Guns N’ Roses como plato fuerte y concluye mañana (desde las 17:00. 80 euros) con Ozzy Osbourne. Se entremezclan en las dos noches otras propuestas potentes como Judas Priest, Parkway Drive, The Hellacopters o Bullet for my Valentine.

A Getafe vuelve una nueva edición del Festival Cultura Inquieta, de largo recorrido, a celebrarse entre el Polideportivo San Isidro y el Espacio Mercado. Con horarios y precios bien distintos, este primer fin de semana acoge entre los dos lugares hoy una velada de hip hop y rap a cargo de, entre otros, de Cheb Rubën, Dollar o Juancho Márquez; y mañana más rockera con el gran Rosendo a la cabeza o bandas más recientes y prometedoras como Badlands.

Los clubes madrileños no dejan de programar conciertos más que interesantes, a pesar de la gran competencia de los festivales estivales. Así en el Café Berlín está esta noche (21.00. 18 euros) la gran cantante estadounidense de jazz Deborah Carter, acompañada por la Big Band del saxofonista Bob Sands, neoyorquino afincado en Madrid; y en el Clamores, el domingo la joven trompetista y compositora Rachel Terrier, canadiense afincada en Nueva York, y su quinteto de jazz.

Los catalanes Love of Lesbians hacen triplete hoy (20.45) y mañana (16.00 y 20.45) en el Circo Price (25 euros cada uno) para celebrar sus 20 años de existencia. Será un repaso por toda su carrera, con canciones no habituales en sus conciertos, para “sobrevolar las diversas geografías del alma”, como ellos mismo dicen. El hip hop del compositor y productor Young Thug suena hoy en La Riviera (22.00 35 euros), al tiempo que en el Bernabéu (22.00. 33 euros) se citan los chicos y chicas de la última edición de OT, con los eurovisivos Alfred y Amaia a la cabeza. Además, el mexicano Luis Miguel desplegará sus románticonas baladas el domingo y el lunes en el WiZink Center (21.30, desde 60 euros).