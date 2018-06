Los mejores sitios para ver atardecer

1. Elemental Bistro. Cuando llegué a Madrid buscaba lugares para comer cerca de mi nueva casa. Este restaurante acababa de abrir y el dueño, Sergio, me invitó a probar diferentes platos. Cuando se enteró de que yo era la protagonista de El guardaespaldas, se entusiasmó. Su cocina es francesa con un toque español. Lo mejor son las croquetas de queso de cabra y el pollo al pesto. (Corredera Baja de San Pablo, 4).

2. Templo de Debod. Me dijeron que el cielo de Madrid es famoso. Un día me senté a ver el atardecer allí, con un café, y observé tantos colores que no me lo podía creer. Azules, rosas, morados, amarillos... Fue maravilloso y, además, gratis. (Ferraz, 1).

3. Chocolatería de San Ginés. En México también comemos churros con chocolate, así que busqué el mejor sitio de Madrid. Tengo que admitir que me llevé los churros a casa y los bañé en azúcar, como a mí me gustan. Aquí el chocolate es muy espeso, en México es como más lechoso. No me lo pude terminar la primera vez, pero era delicioso. (Pasadizo San Ginés, 5).

4. Explanada frente al Palacio Real. Me gusta porque siempre hay algún músico tocando y desde allí también se puede ver el atardecer. Llevé una vez a una de mis cuatro hermanas y justo había un violinista tocando una de sus canciones favoritas, relacionada con un momento especial de su vida. En ese momento empezó a llorar, mientras cambiaba el cielo de azul a rosa. Fue un momento especial. (Bailén, s/n).

5. De María. Junto al Teatro Coliseum, donde trabajo cada noche. Al salir de mi primera audición entré por casualidad. Estaba muy nerviosa. Charlé con el gerente y me deseó buena suerte. La carne es excelente: siempre pido el solomillo con salsa de champiñones, y la sangría está extraordinaria. (Gran Vía, 72).

6. Plaza de Callao. Otro lugar para ver el atardecer. Una madrugada, recién llegada, tenía el horario cambiado y me fui a pasear a las cinco de la mañana. En la acera del Palacio de la Música, en Callao, me senté y contemplé la Gran Vía hacia abajo, con todas sus luces. Y pensé: “Tengo que quedarme”. Es el lugar más emblemático.

7. María Bonita. Para mí, uno de los mejores mexicanos de Madrid. Hay varios, yo voy mucho a uno que queda por Princesa. Siempre pido tacos cochinita pibil: te transportan a México. Además, allí tienen las salsas especiales para mexicanos, que de verdad pican. Lo mejor es la michelada, que te la escarchan con chile. (Duque de Liria, 9).

8. Plaza del Parterre. Es un parque dentro del parque del Retiro que descubrí por casualidad un día que salí a correr. Me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas, especialmente los árboles. (Puerta de Felipe IV. Parque del Retiro).

De musical en musical Fela Domínguez (Ciudad de México, 1989) llegó a Madrid hace un año, directa desde la producción azteca de El Rey León, para protagonizar El guardaespaldas, la adaptación musical de la película de 1992, que termina en el teatro Coliseum (Gran Vía, 78) el 15 de julio.

9. El Rastro. Se parece a los mercados del centro de Ciudad de México. Es muy turístico y puedes comprar de todo. Una de las veces que fui, me hice con una pintura de Frida Kahlo. Muy cerca está la escuela donde practico telas aéreas. Esa zona tiene mucho significado para mí. (Ribera de Curtidores, s/n).

10. El Botín. Es el restaurante más antiguo del mundo, de 1725. La primera vez que fui, el gerente me reconoció: “Tú eres Whitney Houston”. Nos hizo de guía y nos mostró las cuevas donde se guarda el vino y el horno, que no se ha apagado en 300 años. El cochinillo es lo mejor. A una amiga se le saltaron las lágrimas de lo bueno que estaba. (Cuchilleros, 17).