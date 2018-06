Un delito borrado por los lobos

Si un esqueleto humano tiene 213 huesos, de Martin Verfondern, en junio de 2014 solo quedaba un 13%. En aquel monte castigado por el sol, la nieve y el viento, a 1.300 metros de altitud donde supuestamente el vecino Julio Rodríguez abandonó su cadáver, sus enseres y su Chevrolet Blazer después de prenderles fuego y retirar las placas de matrícula, ya no quedaban más que el cráneo, la escápula derecha, la cadera, un hueso del brazo izquierdo y las piezas largas, inferiores, de las piernas. Del tórax, la parte de la anatomía que supuestamente hablaría de la forma de la muerte, no quedaba nada. "Faltaba toda la parrilla costal y toda la columna salvo una vértebra", ha explicado en la tercera jornada del juicio por el crimen de Petín el jefe de sección de patología forense y antropología forense del Imelga, Fernando Serrulla.

Además de a las inclemencias de un tiempo extremo, esta falta de restos en el pinar replantado de As Touzas da Azoreira (A Veiga) se explica por el hambre de la fauna. "Los extremos de los huesos largos de las piernas estaban mordidos por animales, aquella es una zona de bastantes lobos", ha comentado el forense. Y los huesos poco pesados, por acción de las alimañas, son los primeros en esfumarse. Era probable, porque sucede incluso con "los casos de suicidas que se disparan a cañón tocante", que entre las costillas y las vértebras hubiese quedado incrustado el proyectil que nunca apareció y que la Guardia Civil tampoco optó por buscar con un detector de metales.

Los animales se llevan con facilidad los huesos menos pesados, como los torácicos y los de los pies y las manos. Pero además, según ha contado el forense que trabaja en el Hospital de Verín y que recientemente se encargó de estudiar el esqueleto de Diana Quer, "con frecuencia los huesos que faltan son los de las zonas donde hay lesiones": "Los carroñeros empiezan por el pecho, y no apareció nada del tórax. Eso dificulta muchísimo el trabajo".

Aunque los huesos no evidenciaban el tipo de muerte que había padecido Martin Verfondern, la hipótesis de la forense que acudió el primer día, en junio de 2014, para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, no fue otra que la del homicidio. En As Touzas da Azoreira, el paraje a 18 kilómetros de Santoalla con pinos perfectamente alineados y a medio crecer donde fueron abandonados el cadáver y el coche el 19 de enero de 2010, todo apuntaba a la muerte violenta del holandés. Salvo el cráneo, que había rodado unos metros por la pendiente, el resto de los huesos, desordenados, se hallaban "concentrados en una zona determinada" a la izquierda del cortafuegos de 25 metros de ancho que atraviesa el paraje. A la derecha de esta franja, y a unos 95 metros de distancia del grupo anterior, apareció el Chevrolet enorme y destartalado que conducía Verfondern desde que llegó a su aldea de Santoalla en 1997. Tanto los huesos de la víctima como el vehículo, su ordenador, su ropa y sus discos duros estaban quemados.