La mirada feminista de Gemma Lienas se lleva el Sant Joan

Era casi una cuestión de justicia poética. En un año enormemente marcado por las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad, la mirada feminista de Gemma Lienas se ha llevado la 38º edición del Premio BBVA Sant Joan de Literatura, dotado con 35.000 euros libres de impuestos e independientes de los derechos de autor. Es decir, uno de los galardones más tentadores de las letras catalanas. Lienas lo ha hecho con El fil invisible, una novela de ficción e intriga escrita a partir de la historia olvidada de Rosalind Franklin, una química que tuvo un papel decisivo en el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN en 1953. También de la catalana Remedios Varo, pintora surrealista que se exilió durante la guerra civil en Francia.

En el libro, la figura histórica de Franklin es recuperada por su personaje principal, Júlia Coma, una guionista de documentales científicos obsesionada en resolver un misterioso secreto familiar originado en la Segunda Guerra Mundial. La trama de Lienas (Barcelona, 1951) se coció a fuego lento. En 2009, la escritora empezó a documentar la historia de Franklin, la dama oscura del ADN, tal y como la bautizó su biógrafa. La biofísica inglesa es fundamentalmente conocida por la Fotografia 51, una imagen del ADN que obtuvo mediante rayos X y que fue clave para demostrar años después su estructura doble. Sin embargo, fueron James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkinks quienes se llevaron todo los honores con el nobel de Medicina en 1962, cuatro años después de la muerte de la química. “Pase cinco años leyendo muchísimo sobre ella”, explica Lienas, quien admite que el hecho de que su marido sea científico le ayudó a diseccionar la figura de Franklin. “Vivo rodeada de ciencia”. La novela la publicará Edicions 62 en septiembre. El titulo alude a una pintura de Remedios Varo “donde aparece una mujer que busca el hilo que une todas las cosas del universo”, dice Lienas.

La mirada de la también ganadora del Premi Ramon LLull en 2003 con El final de joc, es, en sus propias palabras, una visión feminista de la vida. “Es que es así. Me acompaña día tras día en lo que hago”.



En El fil invisible, el personaje de Júlia Coma está preparando un documental sobre Franklin. Una historia que se le resiste a falta de un mes para entregar el guión. Entre tanto, recibe una carta con remitente de la isla bretona de Batz (Francia), donde era originaria la familia de su abuela materna. La carta es una invitación a la fiesta de su aniversario para celebrar los cien años de su bisabuela, a quien no conoce. Júlia duda de si ir o no. Pero una vez que descubre que la científica viajó varias veces a la isla, decide aceptar la invitación. El viaje le ayudará a reflexionar sobre la idea de ser madre, un tema muy presente en la obra. “Muchas mujeres a lo largo de la historia no han podido elegir y han tenido hijos porque eso era lo que se esperaba de ellas”, reflexiona. El viaje también será el punto de partida para investigar un misterio secreto familiar ocurrido durante la ocupación nazi en Francia. “Del que no puedo contar nada más para no hacer spoiler”, añade la escritora.

Su extensa obra abarca tanto al público adulto como al juvenil e infantil. El feminismo es recurrente, una temática que ya explotó en libros como Rebels, ni putes ni submises (2005) y Vull ser puta (2006), parte del extensísimo trabajo publicado (más de 80 títulos) por esta escritora y lectora voraz que conserva más de 12.000 libros en la biblioteca de su casa.

Séptima mujer galardona

Obesionada con la psicología de sus personajes, Lienas explica que en su casa la llaman “ave carroñera”, pero que ella prefiere definirse como “recicladora”: la mayoría de sus personajes se alimentan de historias basadas en hechos reales. Su premio llega el mismo año en que las calles se han llenado de voces que reivindicaban tolerancia cero contra del acoso sexual en el espacio público y laboral. Para más simbolismo, Lienas es la séptima escritora que se hace con este premio en sus 38 ediciones. Como mujer premiada, sucede a Carme Riera, galardonada en 2016. Razón suficiente para que decidiera presentarse a concurso. “Fue un aliciente más. Carme es mi referente, mi maestra. Ahora ya lo sabe”.