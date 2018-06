La Asamblea tumba la propuesta de Ciudadanos de mantener abiertos los colegios a final de junio

La Asamblea de Madrid ha aprobado en el pleno de hoy la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Podemos para revertir los recortes que han afectado a la Ley de la Dependencia. La iniciativa, que no es vinculante para el Gobierno regional, ha salido adelante con los votos a favor de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y en contra del PP. Desde la tribuna del público han asistido al debate personas afectadas y trabajadores del Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD).

En el texto aprobado se pide al Ejecutivo autonómico que inste al Estado a regresas a la normativa antes de que se produjeran los recortes que tuvieron lugar en 2012, además de aumentar la financiación a los municipios y las mancomunidades de servicios sociales para las personas que estén esperando la resolución de sus casos o necesiten ayuda. También se aboga por la convocatoria de empleo público para romper con la inestabilidad y la contratación rotativa a la que están sometidas las trabajadoras, entre otros puntos.

En cambio, Ciudadanos no ha conseguido convencer al resto de las formaciones de los beneficios de otra PNL en la que proponían que los colegios públicos y concertados de la región permanecieran abiertos la última semana de junio y la primera de septiembre, ofreciendo, en el mismo horario que el resto del año, talleres y campamentos gratuitos. Solo han votado a favor los 17 diputados de su formación. El PP se ha decantado por el no y se han abstenido PSOE y Podemos. Los socialistas han calificado la propuesta de “frívola” y de generar “expectativas a los ciudadanos y a las familias que no se pueden cumplir”.

El PP ha tachado la iniciativa de “despropósito” y ha recordado a Ciudadanos que el gratis total no existe, porque lo pagan todos madrileños. Al mismo tiempo, los populares han recordado que desde hace 18 años se facilita a los Ayuntamientos la organización de actividades educativas en esas fechas.