Pinto reprobará a la edil que justificó que feos y discapacitados acudan a la prostitución

El PP también se ha desmarcado de sus palabras, que considera “exclusivamente personales”. El Gobierno municipal (Ganemos Pinto, en minoría) quiere presentar una moción conjunta con PSOE y Ciudadanos para reprobar a Ganso en el próximo pleno ordinario, previsto para el 28 de junio. Los socialistas consideran que deben ser el resto de partidos los que apoyen su moción de reprobación, que anunciaron ayer.

“Estaba dando mi opinión personal porque es un tema que me afecta mucho, pues tengo un hijo con discapacidad. Aún así, fue un error hacerlas. Quiero manifestar que fue una explicación fuera de lugar y pido disculpas. Ha sido un error”, ha indicado Ganso en la nota. La edil sostuvo en un pleno que “uno de cada tres hombres son puteros” porque “no les queda otro remedio. En la sociedad no somos todos rubios guapos y bonitos”. Y añadió: “Han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios”. Dichas afirmaciones las realizó en la discusión sobre una moción de censura presentada por el PSOE para que la localidad elaborara una ordenanza municipal contra la prostitución y la trata de personas que no salió adelante.

Tania Espada, concejal de Igualdad en Pinto, sostiene que las palabras son “indignantes” y que la reprobación es necesaria porque “recoge la sensibilidad de diferentes colectivos locales que se sienten ofendidos”. “Las declaraciones tienen que ver con lo que realmente piensa el PP en cuestiones como la igualdad, los derechos de la mujer o de la lucha por erradicar las mafias en torno a la trata de personas”, insiste Espada. Desde el PP han aclarado que el partido no comparte las afirmaciones de Ganso y que estas “no pertenecen a ningún argumentario”. En opinión de los populares, es necesario escuchar la intervención completa, pues lo que se está difundiendo es un corte de audio breve y descontextualizado.

Propuesta socialista

“La intención es que Ganso se retracte de sus palabras y que adopte las medidas que considere oportunas”, ha señalado Ángel Suazo, portavoz de Ganemos Pinto. Sin embargo, ha descartado pedir la dimisión de la concejal “por el momento”. Además, espera que PSOE y Ciudadanos se sumen a su iniciativa, que han afeado los socialistas. “Tiene poco sentido que presenten ellos la moción cuando todo parte de una propuesta nuestra para regular la prostitución que ni siquiera apoyaron. Nosotros ya anunciamos ayer la intención de reprobar a la concejal. Son los demás los que deben sumarse a nuestra moción”, afirma Lorena Morales, edil en Pinto y secretaria de Igualdad del PSOE-M.

Juana Valenciano, de Ciudadanos, considera que la reprobación es una cuestión que debe decidir el partido, ya que a ella no le corresponde. “No dábamos crédito a las palabras de Ganso; nos quedamos en shock, pero hemos conocido su situación personal y entendemos que el tema es delicado”, asegura Valenciano. En su opinión, las afirmaciones son “censurables”, pero cree “injusta” la “carnaza que está haciendo del tema el Gobierno municipal”. Y añade: “En Pinto hay muchas cosas censurables. El propio alcalde llamó en un pleno hace dos meses inútil a Ganso”.