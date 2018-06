Cambio de otoño a verano y algunos más

A lo largo de las cuatro semanas escasas que median entre este miércoles 6 de junio y el viernes 29, las Xornadas de Música Contemporánea celebrarán un total de 13 actividades. Además de siete conciertos, la música estará presente en las dos mesas redondas, dos conferencias, una actuación con malabares y una representación teatral que completan la programación.

Las Xornadas comienzan este miércoles en el Centro Galego de Artes da Imaxe con la mesa redonda sobre la figura del compositor, E.X. Macías, una perspectiva personal, cuya Sonata, interpretada por la pianista Isabel Pérez Dobarro ilustrará la mesa redonda. El viernes 8 actúan los únicos intérpretes llegados desde fuera de Galicia: la Yale Schola Cantorum, que interpretará la obra de John Talbot (1971) sobre el Camino de Santiago Path of Miracles, escrita en 2005.

El primer concierto de la siguiente semana se estará a cargo del profesor de saxofón en el Conservatorio de Vigo Rafael Yebra con el programa Saxofon en galego, en el que interpretará obras escritas para tres diferentes tipos de su instrumento, en una de las cuales se añade la presencia de la electrónica y el vídeo. El concierto tendrá lugar en la Iglesia da Universidade de Santiago.

En la Sala Mozart del Auditorio de Galicia sonará el jueves 14 la música tocada por Fernando Buide, José Vicente Faus y tres alumnos de la Escola de Altos Estudios Musicais (Pablo del Valle Prieto, Marta Rodríguez Figueirido y Sergio Suárez Lodeiro) con obras de Martin Bresnick John Bergamo, John Cage y un arreglo del propio Buide sobre música del Códice Calixtino.

El miércoles 20 a las 19.30 horas, en el salón de actos del CGAC, el pianista Nicasio Gradaille disertará sobre A visión do piano de John Cage. A las 21.30 de ese mismo día será otro pianista, Javier Otero Neira quien en la Plaza de Cervantes ofrecerá un recital con obras de Octavio Vázquez, María Mendoza, Claude Debussy, Arvo Pärt, Einojuhani Rautavaara y Alberto Ginastera. La tecnología Silent tendrá aquí su protagonismo en un concierto titulado Silent Wifi music experience..

Al día siguiente, en la sala Ángel Brage del Auditorio de Galicia, intervendrán la Banda Municipal de Música de A Coruña y la Banda Municipal de Santiago de Compostela que entre otras obras harán el estreno absoluto de Aniversarios, obra que celebra el 170º aniversario de la BMSC y el 70º de la BMMC.

Esa semana se cerrará con el concierto Espiritualidade con voz de muller que interpretará el grupo Vox Stellae -que, dirigido por Luis Martínez y con el acompañamiento de Javier Ucha al violín, Danien Canosa al chelo y Ana Pazos a la trompeta- abordarán un programa dedicado a la gran Hildegard von Bingen (1098 – 1179) y ocho compositoras nacidas a lo largo del s. XX.

La semana siguiente tiene todos sus días laborables dedicados a las Xornadas. La segunda mesa redonda del ciclo tendrá lugar en el CGAC el lunes 25 a las 19.30, bajo el epígrafe Macías e Portugal, una ollada próxima, seguida de un concierto en el que Vertixe Sonora se enfrentará a las obras Adhuc e Itinerario de luz del malogrado compositor homenajeado en esta edición. El martes 26, en la Sala Mozart del AUDIGAL, será el Dúo Finisterrae el encargado de un concierto con música para sus instrumentos, arpa y flauta.

Fernando Buide, compositor, y Fernando Epelde, dramaturgo, desvelarán su camino en pos de la creación y representación de una ópera en nuestros días. “Buscando a Clío”, achegando linguaxes para una ópera contemporánea. Hablarán del camino que están siguiendo hacia el estreno de la aún inacabada ópera Buscando a Clío, que tendrá lugar los días 15 y 17 de noviembre de 2019 en Santiago y Vigo, con la participación de cantantes solistas y la probable de un coro de cámara, acompañados por la Real Filharmonía de Galicia dirigida por Paul Daniel.

Los dos últimos eventos de estas Xornadas serán Orquesta de Malabares, una actuación en el Parque de San Domingos de Bonaval de grupo Pistacatro acompañado por la Banda de Santiago, y la representación de A cabeza do dragón, una adaptación de Quico Cadaval sobre la obra homónima de Valle-Inclán con la parte musical a cargo del Taller Atlántico Contemporáneo que dirige Diego García Rodríguez.

Ausencia del Centro Nacional de Difusión Musical

Aparte de la reducción del número de conciertos, en esta edición de las Xornadas se hace notar la ausencia de las dos grandes orquestas gallegas y de las coproducciones del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). En el origen de estas ausencias está el cambio de fechas por parte del Concello de Santiago. Algo que “descarga la programación de los meses de octubre y noviembre”, según Goretti Sanmartín, vicepresidenta de la Deputación da Coruña. Este cambio de fechas fue decicido, en palabras de Branca Novoneyra, concejala de Acción Cultural de Santiago, al finalizar la anterior edición.

Preguntado a este respecto el director del CNDM, Antonio Moral, señala que hace tres meses se puso en contacto con el Ayuntamiento "para cerrar la programación". "Les mandamos nuestros grupos para octubre y noviembre como habíamos hecho siempre y me dijeron que habían pensado mover el festival a junio de este año, algo que para nosotros era inviable pues está dentro de la presente temporada, donde ya hemos organizado unas Xornadas”, explica.

Moral se queja de que se enteró "ese mismo día" de que "había un nuevo director del auditorio". "Nunca se puso en contacto conmigo para decirme ‘estoy aquí y cuando quieras hablamos’, al menos por cortesía, ya que teníamos un proyecto de coproducción entre manos. No he visto nada igual". El responsable del CNDM afirma que las Xornadas ahora serán "muy locales". "Parece alucinante que desperdicien una coproducción como esta, en la cual nosotros no pedíamos nada a cambio y le llevamos grupos de primera tanto nacionales como internacionales”, ha lamentado. Sobre la posibilidad de reconsiderar su no renovación como director del CNDM tras el cambio de Gobierno, responde Moral que "su marcha es definitiva": "¡Necesito aire fresco; ocho años son muchos!" “.