‘Hip hop’ y música barroca para la clausura del Peralada

La propuesta artística que cerrará la 32 edición del Festival Castell de Peralada sube al escenario una fusión de géneros insólita. En Folia músicos y bailarines se unen en “un encuentro sorprendente entre la música barroca, el ritmo hip hop y la danza”, explica el coreógrafo y director de escena, Mourad Merzouki. La danza de la calle se combina con otras disciplinas muy dispares, que van desde el ballet hasta las tarantelas (un baile popular del sur de Italia). La composición musical, concebida por Franck-Emmanuel Comte y ejecutada en vivo por ocho músicos del Concert de l’Hostel Dieu, tampoco es ajena a la hibridación, y el repertorio barroco se entremezcla con músicas electrónicas.

Después de inaugurar con éxito el Festival Les Nuits de Fourvière en Lyon, la ciudad natal del coreógrafo, Folia se podrá ver el 17 de agosto en Peralada gracias a la colaboración de ambos festivales. La disparidad de disciplinas que aúna el espectáculo por espacio de una hora pone la mirada en un público más joven, pero también invita a todo aquel amante del baile, según ha explicado la organización.

Sin un hilo argumental concreto, Folia trata sobre la locura de los hombres en el mundo. La escenografía así lo sugiere a través de grandes balones que a modo de globos terráqueos y otros astros van danzando junto a los diecisiete bailarines. “La idea es que cada espectador se cuente la historia que quiera con las imagines que yo les doy”, afirma Merzouki, que con este espectáculo ha perseguido “la toma de riesgos, la confrontación y el diálogo con el otro”.

La violencia, la ternura o la seducción son algunas de las emociones que transmite la función para poner en escena la folie (locura). Sin embargo, el nombre del espectáculo no solo hace referencia a dicha emoción, sino también a un tema musical muy empleado en el período barroco. “La locura creativa es la que guía a los artistas. Folias y folies son la esencia misma de nuestro universo musical: un viaje desde Italia hasta el nuevo mundo”, afirma Comte.

Apelar a todo el mundo

Al coreógrafo no le gustan las categorías, “¿Por qué no puedo trabajar con un bailarín clásico y otro contemporáneo?”. Merzouki, que inició su carrera bailando hip hop en la calle, explica que este ha sido su primer acercamiento al repertorio barroco y que le ha “seducido” porque “se hace eco de los bucles musicales que se utilizan en el hip hop”. Su intención es que este baile no solo tenga cabida en las calles y que también se pueda representar en un teatro sin que esto “traicione” su esencia: “el hip hop puede apelar a todo el mundo, no solo a los jóvenes de los suburbios”

Mediante el espectáculo también busca dar “una visión diferente de lo que se ha vivido estos últimos años en Francia, en Peralada y el resto del mundo”. De padres argelinos, Merzouki cuenta que ha sido “duro” lo que ha vivido en su país durante este tiempo y por ello tiene la necesidad de “dar una imagen positiva de la juventud francesa, que tiene mucho que decir y compartir”.