Días de visita a los creadores

Detrás de un delantal blanco con manchas de pintura de colores y algo ajado por el uso y el tiempo, Pepa Cob se mueve por su taller, en la Calle de Jesús y María nº 26, con tanta energía que parece levitar en vez de caminar. Dentro de su desorden, tiene todo perfectamente organizado, milimétricamente colocado y dividido en cajas según la composición de los materiales. No es pintora, ni escultora, ni dibujante, ni muralista, ni diseñadora. O quizás lo sea, pero todo a la vez, porque su arte no entiende de disciplinas. Cob se dedica a pasear por los barrios de Madrid recogiendo objetos que se encuentra en basuras, abandonados en la calle o en desguaces para reutilizarnos, no reciclarnos, como ella se encarga de aclarar. “Son cosas que ya tienen una vida, han pasado por otras manos y eso le da una calidez que no se consigue de otra forma”, explica con una incesante sonrisa mientras enseña una suela de zapato y varias latas de conservas oxidadas. Ella es una de los 400 artistas que participan en la 12º edición de puertas abiertas de talleres y casas de creadores en el barrio de Lavapiés, La Latina y, como novedad este año, Puerta del Ángel.

"Es una forma de dar visibilidad al trabajo diario de un artista y a sus obras si no tienen oportunidad de exponer en una galería de arte", explica Eponine Franckx, una belga que llegó a Madrid hace ya 16 años con la idea de instaurar en su nuevo hogar este evento ya típico entre la vida bohemia de Bruselas. Con pocos contactos, pero con unas insaciables ganas de ir de puerta en puerta preguntando quién estaba interesado en abrir las puertas de su proceso creativo al público, en la primera edición, en 2004, solo contó con 25 artistas. Ahora, ocupando el puesto de directora de Artistas del Barrio, no solo han conseguido asentar, ella y su marido y compañero de trabajo, Sébastien Rouyet, esta actividad entre los vecinos del barrio, sino que alterna las ediciones con locales de Malasaña y Chueca. "Les pone en contacto directo con el público, pero también entre ellos mismos y eso es valiosísimo para sus futuras relaciones comerciales y creativas", señala Franckx a las puertas de La Nona (otro de los talleres participantes), éste "de artisteo del bueno desde 1997", como se lee en la inscripción de la puerta.

ampliar foto Pepa Cob, en su taller y tienda #dondeelpulpo, en Lavapiés. carlos rosillo

En este espacio conviven hasta nueve artistas, pero solo cuatro participan en esta iniciativa. "A la gente le interesa mucho el proceso de creación de una obra y aquí van a poder ver eso y todo lo que nos rodea en el día a día de trabajo", afirma Cristina Jaén, una bióloga que pasa los fines de semana encerrada en estas cuatro paredes mientras inmortaliza en sus grandes cuadros las células Hela, el linaje celular humano más antiguo del mundo. Justo delante de su puesto de trabajo, hay una mesa repleta de dibujos expresionistas que recuerdan al dramatismo de Edvard Munch. Entre acuarelas, vasos, pinceles, recortes, tijeras, botes de disolvente y sprays se encuentra trabajando Sebastián Margulis, un dibujante, pintor y artista visual que crea a jornada completa.

En el caballete a su alrededor le acompaña la recién llegada Lubica Kostalova que llena de flores orientales y recortes los lienzos en blanco. "Hay mucho talento que no se ve y esto nos da acceso a la gente, además de que elimina la brecha entre el arte elitista y la gente de a pie", comenta. Les acompañan dos artistas invitas desde un taller de Carabanchel, barrio en el que esta iniciativa aún tiene poca representación. Begoña Cid y Maribel Binimelis han colgado algunas de sus obras en estas paredes "para dejar de estar encerradas en su taller". "Cuando venga la gente nosotros les atenderemos y podrán preguntarnos todo lo que quieran. ¡Por fin se resolverá el misterio del artista!", dice entre risas Binimelis.

ampliar foto Mapa de la actividad.

Otra novedad de esta edición es que las puertas se abren, por primera vez, dos fines de semana consecutivos: el 2 y 3, y el 9 y 10 de junio. Además, el próximo miércoles, en La Quinta del Sordo, con Ana Morgade y Pablo Paz como presentadores, se celebrará la Batalla del Arte. En ella, cuatro pintores asumirán al reto de crear una obra en directo en una hora, bajo la presión y los imprevistos que propondrán los presentadores.

Las opciones son infinitas ya que se puede disfrutar de espacios de pintura, música, escultura, collage, arte urbano, performance, poesía, dibujo, artesanía, teatro, videoarte, diseño, fotografía, danza, ilustración o grabado. Incluso, en algunas ocasiones, serán las propias viviendas de los artistas quienes alberguen estas visitas, como el caso de la pianista Érika López, que celebrará un concierto a piano y voz en su casa. Con un mapa en mano, que repartirá la asociación de Artistas del Barrio, los asistentes podrán pasear por las calles y escoger los espacios que quieran visitar para empapuzarse de estos artistas emergentes.