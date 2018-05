El premio Crexells, suspendido tras la ‘huida’ de todos sus finalistas

Sin finalistas, claro, no hay ganador; y sin ganador, no puede haber premio. A las 24 horas de que todos los escritores de la 47ª edición del Crexells decidieran retirarsedespués de que el jurado añadiera cuatro obras a las siete que habían sido elegidas por una votación popular, algo no previsto en las bases, el Ateneu Barcelonès, convocante del histórico galardón, ha acordado “suspender esta convocatoria y abrir un proceso de reflexión que permita mantener el prestigio del decano de los premios literarios de nuestro país”. En cualquier caso, la crisis se ha cobrado ya su primera víctima: apenas dos horas antes, la abogada Gemma Calvet, vicepresidenta primera de la entidad, anunciaba por Twitter, canal por el que se ha desarrollado íntegramente toda la polémica, que había comunicado por la maña su renucia al cargo, "una decisión tomada por las discrepancias respecto de la gestión de la crisis del Crexells y de otras discrepancias anteriores a la Junta de la que he formado parte".

En una breve nota de 13 líneas, con la firma genérica “Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès”, se piden disculpas a todas las personas afectadas en este proceso” y añaden que han recopilado todos los comentarios, críticas y propuestas de mejora que se han expuesto en las redes sociales o transmitido vía carta, asegurando que se tendrán en cuenta las aportaciones “para arreglar errores cometidos”. Desde la entidad, un portavoz de la misma declinó hacer cualquier otro comentario, escudándose en la agenda del presidente, Jordi Cassassas. Por el momento, la intención del jurado sería la misma: la de guardar silencio. Uno de sus miembros, que prefiere mantener el anonimato, ha asegurado a este diario: "A diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, no tomaremos una decisión en caliente; no vamos a seguir encendiendo la Red; intentaremos consensuar una respuesta y justificar nuestra decisión".

La polémica surgió a última hora de la noche del lunes, cuando la escritora Tina Vallès anunció por Twitter que renunciaba a ser finalista del Crexells después de que el jurado, compuesto por Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla, Enric Sòria, Carme Riera y Rafael Argullol, decidiera añadir cuatro obras a las siete que previamente habían elegido los socios del Ateneu y los clubs de lectura de las Bibliotecas de Barcelona y que eran a partir de los que, según la bases del premio, el jurado había de escoger al ganador. La retirada de Vallès provocó un efecto dominó en todos los finalistas, ya fueran los elegidos popularmente como los escogidos por el propio jurado.