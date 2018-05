Siete de los once finalistas del Crexells se retiran del premio

La decisión del jurado del 47º premio Crexells de añadir cuatro novelas más a las siete finalistas que habían elegido los clubs de lectura de las Bibliotecas de Barcelona y los socios del Ateneu Barcelonès, algo no especificado en las bases de la convocatoria de este año del premio que convoca el propio ateneo, ha provocado una retirada en cascada de más de la mitad de los propios seleccionados. Hasta el momento, han pedido a los organizadores que retiren sus obras los escritores Tina Vallès (La memoria de l’arbre), Enric Umbert (L’últim passatge de Walter Benjamin) y Marcel Fité (Escacs d’amor i de mort), que habían sido seleccionados por la votación popular, y Raül Garrigasait (Els estranys) y Josep Lluís Badal (Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents), dos de los añadidos por el jurado. También se han retirado Sílvia Soler (Els vells amics) y Teresa Muñoz (Des del balcó).

“La decisión ha sido del jurado y se ha respetado entendiendo que ampliar los finalistas no contravenía las bases sino que resolvía el problema de la baja participación”, ha asegurado en un comunicado el propio Ateneu, haciendo hincapié en que la decisión había sido tomada por el propio jurado. La respuesta hacía referencia a que la participación ha sido de apenas 150 socios, de una entidad que ronda los 4.000. “El jurado valoró que la participación de los socios había sido muy insuficiente y que esto había excluido obras muy buenas”, hace hincapié la nota del Ateneu, que inmediatamente deja entrever un cambio de bases para la próxima convocatoria: “Las valoraciones sobre la idoneidad de mantener la votación popular a la vista de la experiencia de este año se habrán de hacer inmediatamente con posterioridad a la concesión del premio”.

Precisamente, la preponderancia de la selección previa de novelas a partir de las votaciones populares sobre las que había de decidir el jurado era una de las novedades de esta edición del galardón, así como que las editoriales y autores pudieran presentar obras, siempre que hubieran sido “publicados y distribuidos” por el circuito más o menos clásico. Era una manera de evitar la también polémica del año pasado, cuando el jurado de entonces decidió premiar una novela autoeditada, Crui. Els portadors de la torxa (Edicions aïllades), del mallorquín Joan Buades.

Resposta de l’@ateneubcn a la reacció per la decisió del jurat del XLVII #PremiCrexells d’incorporar a la llista de set finalistes quatre obres més. https://t.co/O8HhpBYEkN — ateneubcn (@ateneubcn) 29 de maig de 2018

Tras saber por Twitter que había quedado finalista, Vallès comunicó a última hora de ayer por el mismo medio a los responsables del premio Crexells que retiraba su novela (que ya ha obtenido el Llibres Anagrama). “Lo he decidido al ver que no se respetan las bases del premio y darme cuenta de que la participación popular ha sido escasísima (4%)”, añadía en el comunicado.

Esta mañana, era Garrigasaït quien tomaba idéntica decisión de retirar su obra tras comprobar que formaba parte de los finalistas “por una decisión del jurado, a pesar de que las bases no permiten que se escojan finalistas por este procedimiento”. El autor revelación de la temporada pasada (con Els estranys ha ganado ya el Llibreter y el flamante Òmnium) opina que la decisión “erosiona peligrosamente el prestigio del Crexells” y emplaza a un “replanteamiento profundo” del mismo para “recuperar la importancia que había tenido para las letras catalanas”.

Apenas un par de horas después, era Umbert quien se añadía a la renuncia, argumentando que “una modificación a mitad de la carrera no es serio ni ayuda al prestigio del premio”. El último que ha trascendido que se ha sumado a la iniciativa ha sido Fité, por el mismo canal: “Si es cierta esta noticia, que me parece increíble, retiro mi obra”. Badal, afirma: No me siento cómodo en este paisaje" de "conflicto de intereses y necesidades de reajuste". Por su parte, Vicenç Pagès, autor de Robinson, otro de los títulos añadidos por el jurado, apuntaba también por Twitter: “La división entre finalistas votantes y finalistas designados por el jurado, no prevista en las bases, no hace ningún favor ni a unos ni a otros, ni tampoco al premio”.

Amén de Els estranys, Robinson y Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, el jurado (totalmente remodelado para esta edición y formado por Valèria Gallard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla, Enric Sòria, Carme Riera y Rafael Argullol) añadió Aventures y desventures de l’insòlit i admirable Joan Orpí, de Max Besora. Ampliaban así a un total de 11 la lista de finalistas, al añadirse a las siete elegidas por votación popular: El camí de les aigües, de Carme Martí; L’olor de la seva pell, de Alfons Cama, y las novelas de Soler, Muñoz, Vallès, Umbert y Fité.