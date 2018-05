Ahora Madrid tacha de “ataque difamatorio” las críticas sobre los contratos del Ayuntamiento

El pleno ha abordado este martes la primera parte del debate sobre la contratación municipal a cooperativas y entidades de la economía social durante estos tres años de gobierno de Ahora Madrid. El PP y Ciudadanos insisten en denunciar lo que consideran una "red clientelar" alimentada con subvenciones y contratos por parte del ejecutivo. Algunos altos cargos del gobierno de Manuela Carmena han trabajado o creado algunas cooperativas beneficiadas en estos años. El delegado de Economía, Jorge García Castaño, ha argumentado que las críticas son "ataques" al sector de la economía social, que "difaman" a "personas más dignas en esta ciudad".

Según Castaño, las críticas recibidas corresponden a un "fuego de cobertura" sobre la crisis generada por el caso del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. "La oposición y los medios", ha señalado el edil, son los responsables de estos "ataques" que "difaman días tras días" a los promotores del sector. El delegado ha argumentado que en estos meses se ha creado una nueva oficina (la de antifraude) para vigilar sobre los contratos de la administración municipal. Pero no ha desmentido la existencia de lazos entre el actual equipo de gobierno y firmas que han recibido alrededor de 10 millones de euros entre subvenciones, contratos y convenios.

Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos, ha señalado que su partido no cuestiona el modelo de economía solidaria y social, sino las subvenciones y contratos del ejecutivo. El edil ha recordado que, por ejemplo, la red de cooperativa REAS, en cuyo consejo rector estuvo el excoordinador del grupo municipal de Ahora Madrid, Antonio Hernández, ha recibido 850.000 euros en subvenciones. También ha recordado que esta entidad estuvo vinculada al Patio Maravillas, centro social del que provienen varios ediles de la coalición de Ahora Madrid. "Cuando vi [estas relaciones] no me lo podía creer. Que Ahora Madrid subvencionara a una entidad donde el primer nombre que aparece fuera el coordinador del grupo municipal es una vergüenza y un escándalo", ha remarcado.

Íñigo Henríquez de Luna, del PP, por su parte ha aportado más datos. Ha preguntado por los tres millones recibidos por Dinamia, entidad fundada por una impulsora de Ahora Madrid, y los más de dos recibido por un grupo de 14 cooperativas, Tangente, al que se ha adjudicado contratos, convenios y subvenciones. "La cuestión no es la economía social, es la economía alternativa. Tapan una auténtica red clientelar a empresas afines donde están colocados incluso personas que se sientan en este pleno municipal. Este es un asalto al presupuesto municipal para financiar las empresas afines", ha afirmado De Luna.

Los socialistas, socios de investidura de Carmena en 2015, han alertado sobre los "discursos demagógicos" de quien "difunde sospechas". "Aquí hay mecanismos de control y si ponemos en entredicho los mecanismos ponemos en entredicho el sistema", ha afirmado la edil Erika Rodriguez. Aun así, el PSOE se ha desmarcado de los reproches de Castaño a la prensa y ha exigido al gobierno que asegure más transparencia. "Los ciudadanos y periodistas tienen que ver que los contratos están bien hechos", ha afirmado Rodríguez, quien ha insistido en "evitar que una misma empresa enlace muchos contratos y monopolice las ayudas".

Castaño ha concluido asegurando que va a "fortalecer" los sistemas de control. Pero ha remarcado que los contratos sin concurso público se han reducido en los últimos años y que no debería sorprender si el grupo Tangente, "el más grande del sector" de la economía social, logre más adjudicaciones. El 30 de mayo, el pleno municipal volverá a debatir sobre la contratación municipal con una propuesta para abrir una comisión de investigación ad hoc sobre el asunto.