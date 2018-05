Crisis al volante, en TV3

Todos recordamos ese día señalado, notando el aliento del examinador, con notas y bolígrafo en mano, juzgando la destreza al volante del tembloroso alumno. Nervios, sudores fríos. Decenas y decenas de horas de prácticas confluyen en 25 minutos, claves, para licenciarte en el manejo de la conducción del coche para, de una vez, lanzarte a la carretera con ese extraño trofeo que representa la no menos ansiada L, que ahuyenta al resto de vehículos a su alrededor.

El auténtico vía crucis en que se puede convertir la carrera de obstáculos para aprobar el carné de conducir está lleno de anécdotas e historias que siempre se quedan entre alumno, profesor y el coche de prácticas, testigo privilegiado de innumerables tragedias de los aspirantes conductores. Televisió de Catalunya ha puesto luz y taquígrafos en coches de autoescuelas - hasta 14 cámaras diferentes, incluidas cuatro GoPro - para conocer estas historias.

Matriculats es la nueva apuesta de TV3 para el prime time de los lunes que se estrena este 28 de mayo. El tono socarrón y la inconfundible voz del locutor y guionista Óscar Dalmau serán el hilo conductor que contará las peripecias que decenas de alumnos deberán hacer para conseguir el carné de coche. "Es un tema universal que pone a todo el mundo en el mismo nivel. Todos hemos pasado por ello", observaba Víctor Rins, director del espacio, en una relajada presentación en los estudios de Sant Joan Despí, en la que estuvieron una veintena de los participantes del programa, entre alumnos y profesores.

Durante trece capítulos, los espectadores conocerán a personajes como Carla Crombie, una top-model que hace clases para sacarse el carné de camión, o Assumpció Bellmunt, una mujer mayor que, con más de 100 prácticas de coche a sus espaldas, no piensa rendirse en su objetivo. Durante el rodaje, un séquito de vehículos sigue a cada coche. "No todo es divertido", advertía Rins, explicando que el programa también tratará los accidentes que cada año se cobran la vida (1.200 fallecidos en las carreteras españolas, según la Dirección General de Tráfico). "Tenemos en cuenta que tratamos con material sensible", añadía Miquel Garcia, director ejecutivo de TV3.

Para Dalmau, la voz en off del nuevo programa del canal autonómico, Matriculats se "solidariza" con los alumnos, los principales implicados. "Los profesores de autoescuela son una raza a parte. Gente muy racional", bromeaba ante las risas de los presentes el actual presentador del programa humorístico radiofónico La competència. Otra participante del programa es Cristina Fontgivell, testigo del atropello masivo que fue el ataque yihadista en la Rambla, y que le costó acostumbrarse a las primeras clases prácticas.

Por el asiento del conductor también pasaran caras conocidas del panorama televisivo. Se pondrán al volante de Matriculats la sexóloga y colaboradora de televisión Daniela Blume, la actriz de Merlí Candela Antón y la bloguera y antigua concursante del programa MasterChef, que explicó su experiencia en una de las nuevas clases teóricas virtuales.