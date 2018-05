De todos los colores

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) celebra esta semana dos conciertos, en el Teatro Afundación de Vigo este jueves 24 y en su sede del Auditorio de Galicia el viernes, cuando cerrará su temporada de abono 2017–2018. En estos dos conciertos, que comenzarán a las 20.30 horas, la RFG será dirigida por Jaime Martín (Santander, 1965). El programa estará compuesto por Ma Mère l´Oye, de Maurice Ravel (1875–1937); el Concierto para oboe y orquesta de Richard Strauss (1864–1949), en el que actuará como solista Lucas Macías (Valverde del Camino, Huelva, 1978) y Petrushka, de Ígor Stravinski (1882–1971).

Jaime Martín ha desarrollado una intensa carrera como flautista, instrumento para el que se formó en Madrid y La Haya. Ha actuado como solista con numerosas orquestas españolas y europeas, bajo la dirección de maestros como Gennadi Rozhdéstvenski, Sir George Solti, Carlo María Giulinni, Claudio Abbado, Lorin Maazel o Sir Neville Marriner.

Este último fue su mentor en la dirección de orquesta y le presentó como tal en 2008, en una gira por España de la Orquesta de Cadaqués. Martín ha dirigido orquestas como la Academy of Saint Martin in the Fields, la London Mozart Players, la Orchestre National de Lyon y, entre las españolas, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Galicia. En la actualidad es director titular de la Sinfónica del Vallés y director artístico del Festival de Santander.

Por su parte, Lucas Macías estudió en el Conservatorio de Zúrich, en la Karajan Akademie de la Filarmónica de Berlín y en el Conservatorio de Ginebra. Desde 2012 es profesor en la Escuela de Música de Friburgo (Alemania) y en los últimos años ha enfocado también su actividad profesional en el campo de la dirección orquestal.

Del programa, como declara Jaime Martín, cabe destacar un factor común como el color orquestal. Ma mère l’oye procede de una obra original para dos pianos que Ravel arregló posteriormente con su genio orquestador, universalmente reconocido. La obra concertante de este programa, el Concierto para oboe y orquesta de Richard Strauss supone un giro del compositor bávaro hacia un estilo neoclásico.

El impulso creador inicial Petrushka fue el recuerdo que tenía Stravinski de las marionetas que venían formando parte del Carnaval de San Petersburgo desde la década de 1830. Inicialmente. Stravinski pensó en hacer una pieza de concierto pero tras comentar la idea al empresario de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev (1872- 1929), este intuyó su gran potencial escénico y le pidió al compositor que la desarrollara en un ballet. La obra fue escrita durante el invierno 1910 -1911 y el ballet se estrenó en París en junio de 1911.

La versión de 1947 fue concebida para concierto y reduce el número de instrumentos: los 16 que suman las maderas a cuatro, duplicando instrumentos se reducen a 12 y en los 12 vientos-metales los dos cornetines son sustituidos por una trompeta. Asimismo se suprimió en esta versión el uso de instrumentos fuera del escenario prescritos en el ballet.

Para este programa de clausura de la temporada, la Real Filharmonía de Galicia se verá ampliada con alumnos del Curso Avanzado de Especialización Orquestal de la Escola de Altos Estudios Musicais. En virtud de un convenio con el Consorcio de Santiago, la Universidad de Santiago de Compostela reconoce como título propio estos estudios de posgrado que conducen a la obtención del Gran Diploma de Especialización Orquestal.