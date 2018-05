Alamany se disculpa por un mensaje ofensivo de 2008 contra los españoles

La diputada Elisenda Alamany, portavoz de Catalunya en Comú en el Parlament, ha pedido disculpas en un apunte de Facebook por un mensaje que publicó en un blog 2008 cuando tenía 23 o 24 años y estaba fuera de la política. "Hoy la Diada celebramos nuestra resistencia. No una derrota. Nuestro país no es el que queremos desde 1714. Y los españoles siguen follándonos por detrás y por delante. Sin permiso", decía.

Tras conocerse el comentario, la diputada se ha disculpado y ha afirmado que no se siente "nada orgullosa" del mismo. "Lo hice en en los términos de alguien joven que sale cada Diada y habla desde el estómago. Me sabe mal", ha alegado la portavoz que asegura que se refería al Gobierno central, dirigido entonces por los socialistas, y no al conjunto de los españoles. El texto va acompañado de dos mapas de España y Cataluña que se miran frente a frente con el dedo alzado.

Avui ha corregut un post meu de quan tenia 24 anys 👇🏼 pic.twitter.com/iGSldEw4YX — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 17 de maig de 2018

"Como he defendido siempre, creo en una Catalunya diversa y mestiza donde la aportación de la gente nacida en otros lugares de España y el mundo, como mi madre, han ayudado a construir como los que más", ha sostenido afirmando que defiende la pluralidad de la sociedad catalana porque en caso contrario sería negarse a sí misma. La portavoz ha sido cuestionada desde hace tiempo por un sector minoritario de los comunes que la acusan de ser independentista.

La polémica se ha producido justo días después de que trascendieran los comentarios y artículos que había escrito en el pasado Quim Torra, presidente de la Generalitat, acusado por los grupos de la oposición de tener un contenido xenófobo. Los comunes han sido muy críticos con los artículos del actual president que han defendido que los ciudadanos del resto de España que se afincaron a Cataluña ayudaron a "construirla".