Con ‘presos políticos’ no hay boda

Un juez de Badalona ha impedido a una mujer casarse luciendo una chapa de apoyo a los líderes independentistas encarcelados por el procés. Los hechos ocurrieron el lunes en el registro civil de la ciudad. La novia, que responde al nombre de Nora, se presentó con su pareja y con una chapa en la chaqueta que pide la excarcelación de los "presos políticos". Con el argumento de que en un acto de esas características debe mantenerse la imparcialidad, el magistrado le conminó a retirarla si quería seguir adelante con la ceremonia.

La pareja protestó, pero la mujer acabó quitándose la chaqueta y la boda pudo celebrarse. "Me ha dicho que respeta mis creencias, pero que si no me quitaba la chapa no me casaba", dijo la mujer en declaraciones al digital El Món. Nora también explicó el caso —confirmado por fuentes judiciales— en Catalunya Ràdio. "Nada más sentarnos con los testigos, el juez nos dijo que ese organismo público tenía que ser neutral y que por eso me pedía que me quitara la chapa".

Fuentes judiciales confirman lo sucedido y agregan que el juez se extendió en sus explicaciones. Alegó, entre otras cosas, que no tenía nada en contra de la ideología de la novia y que actuaría de la misma forma ante otro tipo de símbolos. "Me dijo que si fuera simbología contraria también la retiraría". Le dije si me podía dar un ejemplo. Y me dijo que de un partido como el PP o Vox también", agregó Nora en la emisora pública catalana. Su pareja intervino entonces para añadir que en el despacho estaba colgado un retrato de Felipe VI y que eso tampoco era "neutralidad".

Las mismas fuentes insisten en que la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que los actos deben poder celebrarse en condiciones de "imparcialidad", aunque admiten que esa imparcialidad se basa en el criterio del juez de turno y que no hay ningún apartado en el que se impida expresamente la exhibición de símbolos políticos o ideológicos. La boda, que se ofició en catalán, se celebró finalmente pese al enfado de la pareja.

La mujer ha explicado que se ha puesto en contacto con colectivos de abogados y que piensa presentar una denuncia contra el juez. "Entendremos que es él quien ha de garantizar la neutralidad, y no pedirme a mí nada. Tiene que respetar mi libertad ideológica como ciudadana".