Como si te desangraras

Confirmado: se prolonga el idilio. Madrid adora a los Editors, así transitemos por el puente más licencioso del año, y La Riviera volvió a registrar un llenazo anoche y a ponerse boca abajo para celebrar el reencuentro con los de Birmingham. Carmena, haznos caso y concédeles una calle en la ciudad; no le faltarían peregrinos. Siempre fueron nuestros cinco hombres de negro más solemnes que pegadizos, pero esa grandiosidad casi catedralicia volvió a calar hondo ayer a orillas del Manzanares. Que dure, que dure.

Tom Smith acapara miradas con ese vozarrón melodramático que emana de su cuerpo menudo y una capacidad deliciosa para teatralizar las historias como si se estuviera desangrando en mitad del escenario. La marcialidad de siempre deja hueco en el muy reciente Violence a un mayor gusto por la exaltación del pop, pero las grandes referencias siguen ahí: los U2 berlineses en la inaugural Hallelujah (So low) o los Simple Minds de Don’t you forget about me para armar Darkness at the door. El quinteto no procura grandes sutilezas tímbricas: opera como una apisonadora. Y la espita de la euforia se abre a cada instante. Incluso en los momentos más graves, como ese bello Nothingness de todos los tormentos. O en la tragedia a lo Jim Morrison que latía en la maravillosa Sugar. Editors han logrado ser muy grandes; ahora solo les faltaría enriquecer el menú con alguna incursión más ecléctica.