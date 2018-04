Poesía sin género hecha por mujeres

Ante un auditorio en el que la media de edad rondaba los 20 años y que no se despegaba del móvil para compartir cada momento en sus redes sociales se presentaron ayer Elvira Sastre, Andrea Valbuena y Sara Búho. Son una nueva generación de poetas españolas que han devuelto la visibilidad a un género cargado de grandes firmas masculinas. Ellas, en cambio, son tres mujeres. Ayer, en la Casa del Lector del Matadero, se celebró el segundo encuentro de EL PAÍS y Librotea con ellas como protagonistas.

Como si de una charla entre amigas se tratase, Sastre quiso presentar a Andrea Valbuena. “Tiene un estilo muy propio, muy complicado y la admiro enormemente”. Con dos poemarios ya publicados, Magua y Si el silencio tomara la palabra, Valbuena explicó que si escribe es gracias a haber leído a Sastre, a quien conoció en el instituto porque eran compañeras de clase. Para la ocasión, leyó Majuelo, que está dedicado a sus abuelos. “A mi abuela le gustaba comer uvas con queso y mi abuelo le compro una tierra para plantárselas él mismo. Cuando conocí esta historia, escribí sobre ellos y sobre las tierras que aún cuidamos el resto de la familia”.

Con un público entregado a cada verso que recitan, que se emociona, que ríe, que llora en cada palabra o pausa, Sastre quiso leer dos poemas de su último libro, Aquella orilla nuestra, que saldrá a la venta el próximo jueves y que ha sido ilustrado, tanto la portada como el interior, por el dibujante uruguayo Emba. La segoviana explicó que suele escribir un poema en cuestión de minutos, que es como un impulso y que se rige por sensaciones o experiencias.

Tito Valverde, que ha actuado como editor en varias ocasiones para las tres poetas, señaló que los versos de Búho "están llenos de verdad, de ella y están cargados de imágenes". Con dos libros ya publicados, Y yo a ti y La ataraxia del corazón, Búho decidió leer Teresa, un poema dedicado a su abuela. "Nació en una época en la que la mujer no podía ser quien quisiera ser, vivió atrapada en las circunstancias, pero fue una luchadora", contó la gaditana, que al acabar la lectura se encontró a gran parte del auditorio con lágrimas en los ojos.

Con mucha presencia también a nivel internacional, sus textos se han convertido en referentes para los más jóvenes. "Dais libertad a la mujer y yo, siendo hombre, me siento identificado con los temas que tratáis y cómo los tratáis", ha señalado un chico del público, a lo que Sastre ha querido responder: "¡Gracias¡ Porque parece que la poesía tiene que tener género y no es así". Por su parte, Sara Búho contó que hace poco se dio cuenta de que "todos los autores que salen en los libros de textos son hombres". "Desde entonces, me he empeñado en descubrir mujeres porque creo que se lo debemos", confesó. Valverde concluyó que "era muy necesario que ellas obtuvieran ya su lugar".