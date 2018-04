Los colectivos okupas podrán optar a locales municipales

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con los votos a favor de la coalición de gobierno Ahora Madrid y el PSOE modificar el reglamento de participación ciudadana para que los colectivos sin personalidad jurídica puedan acceder a los recursos municipales. Esto significa, por ejemplo, que grupos okupas puedan acceder a los espacios municipales, aunque de manera "puntual". El Ayuntamiento argumenta que quiere "abrir las puertas" a estas entidades que aportan riqueza a la sociedad, mientras que PP y Ciudadanos que creen que el gobierno local quiere favorecer a entidades afines.

La propuesta del gobierno de Manuela Carmena implica reconocer a todos los colectivos que actúan en la ciudad. Entre ellos incluye también grupos como La Ingobernable, que okupa un edificio municipal ubicado junto al Paseo del Prado, a los que el equipo de gobierno de Manuela Carmena no quiere excluir de los procesos de asignación de locales públicos. Aun así, estos colectivos sin personalidad jurídica no podrán recibir subvenciones y las cesiones de espacios serán "puntuales", a diferencia de lo que sucede con asociaciones y federaciones.

El delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, ha defendido que los colectivos suponen un "sector amplísimo que representa a una ciudadanía inquieta que se organiza para el bien común" y ha ensalzado sus iniciativas "que van en beneficio de la sociedad" y sin ánimo de lucro. "Lo que queremos es poner en valor ese marco", ha dicho el delegado, que presidió durante años la federación de asociaciones vecinales de Madrid.

El PSOE ha aprobado la iniciativa, aunque ha señalado que vigilará sobre su ejecución. El edil socialista Ramón Silva ha rechazado las críticas del PP y Ciudadanos que, en su opinión, generen alarma y pretenden diferenciar entre " asociaciones buenas y malas".

Sin embargo, según el PP y Ciudadanos la propuesta del gobierno de Carmena pretende favorecer a colectivos afines y grupos okupas. El edil del PP Percival Manglano ha asegurado que con este cambio normativo Ahora Madrid pretende "orientar las puertas giratorias" hacia el sector asociativo, próximo a esta formación. Y ha hecho referencia a las palabras del aspirante a candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón, quien habló hace un año de "dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario".

"Lo que no queremos es que lleguen esos colectivos que no cumplen ningún requisito, esos colectivos que no sabemos de dónde vienen", se ha quejado la edil de Ciudadanos Silvia Saavedra, que cree que con esta normativa "los okupas acceden a todo tipo de beneficios".