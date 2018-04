Convocados seis días de huelga de profesores en Madrid para paralizar las reválidas

Los sindicatos CCOO, UGT, STEM y CGT, integrados en la Plataforma Regional por la Escuela Pública, convocan para los días 24, 25, 26 y 27 de abril y 7 y 8 de mayo una huelga del profesorado en la Comunidad de Madrid contra las pruebas externas, preámbulo de las reválidas de la Lomce. En 4º de la ESO, los paros serán el 24 y 25 de abril. En 3º de primaria, el 26 y 27. Y en 6º, el 7 y 8 de mayo.

Los estudiantes y las familias secundan la huelga y llaman a la no realización de estas pruebas externas, que están previstas los días de huelga, con las que están en desacuerdo y que van a intentar paralizar.

La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha hecho un llamamiento a la participación en una manifestación, promovida por la Plataforma Estatal, para protestar por "las contrarreformas del PP y la Lomce", así como por los recortes en la educación, que tendrá lugar el 8 de mayo a las 18.00 horas desde la plaza de Neptuno hasta el Departamento de Educación.

“Rechazamos estas pruebas, que cuestionan al profesorado y al alumnado. Se les quitó rotundidad y se nos dijo que no iban a tener impacto pero sí hubo mucha presión al profesorado y el malestar que quedó no se olvida”, dice Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid. “Por otro lado supone un desbordamiento de trabajo, pues al profesorado se le obliga a corregir las pruebas sin compensación. Y para rematar, no olvidamos el caso Cifuentes, cuyo gobierno no parece que esté legitimado para ponerlas en marcha, siendo presidido por alguien con unas pruebas académicas, según parece, ausentes de sacrificio y esfuerzo”.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Alberto Carrillo, ha indicado que su organización ofrecerá apoyo al profesorado encargado de aplicar las pruebas externas que quiera boicotearlas, organizará concentraciones en las puertas de los centros y colaborará económicamente con los docentes que sufrirán una merma de ingresos por "sabotear" las pruebas. Carrillo ha señalado que las pruebas externas carecen de "rigor estadístico", están diseñadas con el objetivo "perverso" de hacer un ránking de centros y su gestión está cedida a empresas privadas que van a manejar datos personales de los alumnos y sus familias.

Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública de UGT Madrid, Estrella Roldán, ha recalcado que las pruebas externas "no tienen ningún valor pedagógico", sirven "únicamente" para "desorganizar" los centros, se utilizan para hacer un ránking de centros de primera y de segunda y cuestan 600.000 euros a las arcas públicas.

Ana García, del Sindicato de Estudiantes, se ha mostrado "escandalizada" por las políticas que "el PP intenta imponer de forma autoritaria en la Comunidad de Madrid", después de la lucha para paralizar las "reválidas franquistas".

El portavoz de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, Camilo Jené, presidente de la FAPA "Francisco Giner de los Ríos", ha reclamado un incremento de la financiación de la educación hasta alcanzar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año y un aumento de los recursos previstos para la escuela pública antes que la privada.

Tras la ruptura del Pacto Educativo, Jené ha reivindicado una nueva ley de educación consensuada con la comunidad escolar, una garantía de la democracia y la participación en los centros educativos, la reversión de los recortes en la educación, así como un aumento de las becas y ayudas para el alumnado.