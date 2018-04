Higueras cree que no hay repercusiones en Ahora Madrid tras los contactos PSOE-Carmena

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha intentado quitar hierro a las posibles reacciones internas en el heterogéneo grupo político de Ahora Madrid, que gobierna la capital, tras conocerse que el PSOE ofreció a la alcaldesa, Manuela Carmena, encabezar sus listas en 2019. "No hemos recibido de ninguna manera" el ofrecimiento del PSOE, ha afirmado Higueras. Por otro lado, ha añadido que "ha quedado claro que no ha habido ningún ofrecimiento", aunque ayer habló de "charla informal", y ha atacado las "filtraciones" que desvían el foco de Cristina Cifuentes a los asuntos municipales.

Higueras ha explicado que esta mañana ha hablado personalmente con la alcaldesa. Y que ella le ha transmitido que está "de acuerdo" con lo afirmado por ella en el día de ayer. Higueras remarcó el pasado miércoles que Carmena "jamás" se presentaría bajo las siglas del PSOE. "He podido hablar con ella. Le han pasado el audio de ayer, está de acuerdo. No hay más que decir", ha zanjado.

En el encuentro de diciembre entre el PSOE y Carmena, la alcaldesa mencionó el nombre de tres ediles de Ahora Madrid como posible condición de un acuerdo. Estos fueron los de Rita Maestre (Podemos), José Manuel Calvo (Podemos) y la propia Higueras. Este hecho demuestra, por un lado, la gravedad de la fractura interna que existe en el gobierno de Ahora Madrid, formado por 19 ediles más la alcaldesa, y cuatro partidos (Podemos, IU, Equo y Ganemos). Y simboliza por quién está formado el núcleo más cercano a Carmena, en el que no comparecen el grueso de sus actuales ediles. Sobre esta situación, Higueras ha afirmado: "Se dicen cosas que no me constan en absoluto".

En casi todas las respuestas Higueras se ha limitado a dar respuestas muy concisas. Solo ha ahondado durante la rueda de prensa tras la junta de gobierno de este jueves en los efectos externos de la información y las "filtraciones". "No sé a quién beneficia o perjudica", ha afirmado, aunque ha dicho que "no tienen recorrido". Asimismo ha lamentado que estos hechos "desvíen la atención" de "temas más relevantes", como el caso del máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes.