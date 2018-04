El PP apela a un currículo falseado del portavoz socialista para defender a Cifuentes

El caso del máster ha vuelto a copar este jueves la sesión de control en la Asamblea de Madrid, en la que la presidenta Cristina Cifuentes ha defendido que ni está imputada ni ha falseado ningún currículo y se ha referido de forma colateral a la falsa titulación académica que hasta 2003 figuraba en la ficha del portavoz socialista adjunto en el parlamento regional, José Manuel Franco, que hoy revela OK Diario. “Yo ni estoy imputada, ni he falsificado ningún currículo, mire a la bancada socialista”, ha contestado la presidenta al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

Es la única referencia que se ha colado en el discurso de la presidenta sobre las irregularidades que aparecieron en el currículo parlamentario de Franco, quien figuró como licenciado en Matemáticas cuando ejerció como profesor si haber terminado los estudios. Otros miembros del PP han abundado también en el asunto. El portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, le ha dicho al líder de la bancada socialista, Ángel Gabilondo que "le queda el día de hoy para pedir al señor Franco su dimisión".

Sobre la crisis desatada a raíz de las supuestas irregularidades en la obtención de su máster, el portavoz de Ciudadanos ha pedido a Cifuentes que “dimita hoy mejor que mañana”. “¿Hasta cuándo va a seguir hundiendo el prestigio de la universidad pública?, ha añadido. Porque la situación en la que se encuentra, “solo preocupada por sobrevivir” está afectando a la estabilidad de la Comunidad. Cifuentes ha reprochado a Aguado que “su único compromiso es entregar el gobierno de la Comunidad a la izquierda y eso lo tendrá que explicar a los madrileños”.

Un asunto de hace 15 años.

José Manuel Franco ha reconocido que en su currículo apareció durante años una licenciatura en Matemáticas que no poseía y ha justificado la "irregularidad" en que ejerció como profesor de apoyo de esa asignatura. Franco ha incidido que se está hablando de algo que ocurrió hace 15 años, porque desde 2003 la formación académica que aparece es la correcta. Es licenciado en Derecho, y cursó matemáticas en su primera etapa universitaria, estudios que no finalizó.

Franco, que también es secretario general de los socialistas madrileños y hombre fuerte de Pedro Sánchez, ha realizado las declaraciones en los pasillos de la Cámara regional antes de que comenzara el pleno ordinario. El portavoz adjunto ha enmarcado la información aparecida dentro de una estrategia política que intenta "desviar el tema de otros más importantes", en referencia al máster de Cifuentes.

Ya dentro del pleno ha contestado al PP que él "no falsificó ninguna nota" y que la información "apareció y desapareció porque yo quise". En su opinión, está perfectamente aclarado y "no son cosas equiparables porque no he utilizado ninguna institución de forma torticera".

Podemos y Ciudadanos también han restado importancia a la información. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, se ha mostrado satisfecha con las explicaciones ofrecidas por Franco. "Le honra haber ofrecido unas explicaciones" nada más conocerse la información, al contrario de la estrategia seguida por Cifuentes en el caso máster. "Creo que lo fundamental es no desviar el foco de atención de lo verdaderamente importante que ha hecho la señora Cifuentes, no tengo mucho más que añadir", ha finalizado. Podemos ha denunciado que va a apoyar la moción de censura presentada por el PSOE.

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, también ha asegurado que "existe interés en sacar informaciones de muchas personas y casos públicos". Se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por Franco y ha afirmado que "no se pueden confundir unas cosas con otras". Una cosa es el presunto delito cometido por Cifuentes y "otra es poner en el currículo si sabes inglés, que es grave, si mientes, pero no es cometer un delito tipificado en el código penal". Vamos a ver cómo acaba todo esto y el PSOE tendrá que dar explicaciones.