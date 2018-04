Hacienda da la razón a TV3 en el primero de los tres conflictos sobre el IVA

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha dado la razón a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCMA) en el primero de los tres conflictos que mantienen por la reclamación de Hacienda a TV3 sobre el IVA, en concreto del periodo 2012-2014, por el que reclamaba 59,7 millones de euros. Según han confirmado fuentes de la CCMA, el TEAC se ha pronunciado sobre el primer recurso presentado por la Corporación contra la reclamación de Hacienda.

Este contencioso tiene su origen en el criterio de la Agencia Tributaria sobre la deducción del IVA de las corporaciones públicas audiovisuales autonómicas. Hacienda considera que la CCMA tiene una actividad económica, en cuanto a que parte de su presupuesto se financia con ingresos propios, y otra no económica, la que se financia gracias a los ingresos públicos, y niega que la Corporació pueda deducir las cuotas de IVA vinculadas a su actividad que no tiene un carácter "económico".

La Corporación, por su parte, argumenta que esta interpretación no se corresponde con la normativa vigente durante los años de referencia, por lo que recurrió al TEAC. Fuentes de la CCMA han explicado que este caso no guarda relación con los otros dos conflictos que mantienen con Hacienda, por lo que no se pude presumir que la decisión en los que faltan por resolver sea la misma.

Han indicado también que la resolución del TEAC no supone que la Corporación disponga ahora de estos recursos, sino que no deberá hacer frente a esta reclamación.

Según datos facilitados por la CCMA, el Congreso modificó la ley del IVA 28/2014 de forma que fijó el criterio defendido por la Corporació sobre la aplicación del IVA y Hacienda les comenzó a devolver las cuotas del IVA a partir de enero de 2015.

Sin embargo, en 2016, Hacienda reclamó de nuevo a la CCMA el IVA correspondiente al periodo entre enero de 2015 y agosto de 2017, en base al criterio de aplicar el 21 % del IVA sobre las subvenciones públicas que recibiera.

La Corporació calcula que esta reclamación, correspondiente al periodo entre 2015 y 2017, supone para sus cuentas "un impacto global negativo de 147 millones de euros".

El tercer conflicto se debe a otro cambio en cuanto a la aplicación del IVA por parte de Hacienda que la Corporació considera que "amenaza" su viabilidad.

En este caso, la ley de Contratos de Servicio Público 9/2017 incorpora modificaciones importantes sobre el IVA de forma que se recupera el criterio de los años 2012 a 2014 y se considera no deducible la parte proporcional del IVA soportado equivalente al porcentaje de las aportaciones públicas sobre el total de los recursos.

La CCMA calcula que esta normativa tiene "un impacto negativo anual que, de acuerdo con el planteamiento de Hacienda, sería de 20,4 millones de euros" para esta corporación.