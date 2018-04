Òmnium sobre la operación contra los CDR: “Se inventan terrorismo y lo banalizan”

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha criticado la operación lanzada este martes por la Guardia Civil contra los Comités de Defensa de la República (CDR), a quienes se vincula con presuntos delitos de terrorismo y rebelión. En un mensaje en Twitter ha afirmado que "la justicia en Europa los avergüenza con la rebelión, por eso ahora también se inventan terrorismo y lo banalizan", en referencia velada al pronunciamiento del tribunal alemán que desestimó extraditar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por presunta rebelión. "¡Vergüenza!", ha añadido Mauri, máximo representante de la entidad soberanista desde el encarcelamiento de su presidente, Jordi Cuixart, en octubre.

La Guardia Civil ha detenido, al menos, a una persona esta mañana en un operativo policial ordenado por la Audiencia Nacional contra integrantes de los CDR responsables de las últimas acciones llevadas a cabo en manifestaciones urbanas y concentraciones en carreteras de Cataluña durante la Semana Santa. No se descartan más detenciones. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado que los CDR son los que empezaron a ejercer acciones violentas "antes y durante el proceso y antes y durante el 1-0", y ha añadido que son "asimilables a los comités de defensa de la República de Cuba", ya que tienen los mismos modos de operar. Zoido ha añadido que se están efectuando registros para tratar de obtener pruebas de esta organización, que no está jerarquizada ni tiene un líder al que los demás sigan, sino que es una estructura horizontal para una mejor implantación entre los jóvenes de diferentes localidades.

Muy gratificante conocer que la @guardiacivil está procediendo a detener responsables de los Comités Defensa de la República. 👏👏👏👏 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 10 d’abril de 2018

La CUP ha advertido este martes de que "ninguna detención puede parar a un pueblo". "Hay quien dice que es una locura oponerse a la excepción. Lo que es una locura es no hacerlo. Ninguna detención puede parar a un pueblo. Basta de represión. Basta de excepción. Ni una más", han manifestado a través de un apunte en Twitter. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha afirmado que "es indignante la banalización del sufrimiento de las verdaderas víctimas del terrorismo" y ha añadido: "No tienen decencia ni memoria". Artadi ha asegurado también que el Estado español está tomando una "deriva dictatorial". Desde los comunes, Elisenda Alamany ha asegurado que " la única violencia es la que practican los que sin respuesta política viven del invento del conflicto".

Suport d’ @Esquerra_ERC a persones CDR detingudes per protestar. No els importa corrompre els drets civils, volen genenar por, volen fer creure al món que a Catalunya som violents i desitgen respostes violentes. Nosaltres, a la catalana: mobilització pacífica i no-violenta! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 10 de abril de 2018

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha aplaudido hoy que la policía y la justicia investiguen las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) para que "no se formalicen este tipo de comandos" ni sus actuaciones: "Es intolerable en una democracia". El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha celebrado la operación de la Guardia Civil, calificando la noticia de "muy gratificante" en un mensaje también publicado en las redes. Por su lado, Pere Aragonès, adjunto a la presidencia de ERC, ha mostrado su "apoyo" a los detenidos y su "rechazo" a la operación y al "uso arbitrario del Código Penal contra disidencia pacífica". El también republicano Joan Tardà, ha dado su "apoyo" a los miembros de los CDR detenidos. "No les importa corromper los derechos civiles, quieren hacer creer al mundo que en Cataluña somos violentos y desean respuestas violentas. Nosotros, a la catalana: ¡movilización pacífica y no violenta!