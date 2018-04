El festival que aspira a desaparecer

Representación de 'Sé que puedo', de la compañía The Fridays & Apaipa.

El Festival Visibles nació hace dos años con la idea de desaparecer algún día. “Si esto sucediera, sería una buena señal, significaría que por fin el arte inclusivo se ha normalizado y que ya no tendría sentido celebrar festivales como este”, explica su director, Javier Crespo. “Estamos lejos de conseguirlo, pero no nos rendimos y por eso volvemos con una edición más”, añade. La sala Tarambana (Dolores de Armengot, 31) es de nuevo la sede de esta muestra que se prolongará hasta final de mes. Tarambana es un espacio accesible a personas con movilidad reducida, y sus acompañantes no tienen que pagar entrada con el carné de persona de apoyo.

El festival no tiene miedo a la muerte, como tampoco lo tienen las seis protagonistas de Mujeres que aman, uno de los espectáculos que componen la programación de la muestra, que reflexiona sobre la vida con el mensaje de: “Lo triste también puede ser bonito” (hoy, a las 20.30; 12 euros). La obra está escrita y dirigida por Nacho Hevia y producida por Fundación Inquietarte con la colaboración de la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que pertenecen las actrices Elena Vergara, Libertad Pozo, Elena Escalante, Paz Díaz, Aldha Pozo, Nieves González. Todas ellas interpretan a un único personaje, Anita. “Esta historia representa a todo el mundo por igual porque todos tenemos los mismos sentimientos”, explica Hevia, que destaca el valor de estas mujeres que “llevan literalmente sus vidas a la espalda. No hay nadie mejor que ellas para poner en escena estas cuestiones. Ante todo, celebran la vida y es fascinante ver cómo lo hacen”.

Para la muestra se han programado espectáculos de teatro, danza y música, una exposición de fotografía y la proyección del documental La gran boda (jueves 12, a las 20.30; entrada libre). “Hay varios espectáculos dedicados a los más pequeños, teniendo en cuenta que el público infantil es el futuro y serán ellos los que un día consigan normalizar este tipo de arte”, explica Crespo. Una de estas obras es El Principito (sábado 28, a las 21.00; 12 euros) de la escuela municipal de Úbeda Ricardo Iniesta, una peculiar adaptación del cuento clásico, interpretada por una joven con ceguera congénita, que reivindica el papel de la mujer con diversidad funcional. “Cuando decidimos adaptar esta obra pensamos que sería bueno cambiar el género del protagonista. Inma representa perfectamente los valores de El Principito y deja claro que lo que realmente importa es invisible a los ojos”, explica su directora, Nati Villar Caño, y aclara que “los espectáculos de arte inclusivo son, ante todo, creaciones artísticas, no solo actividades terapéuticas”.

A festivales como Visibles les quedan muchos años de vida porque, como explica Crespo, aún queda trabajo por hacer: “Las Administraciones públicas deben mostrar un compromiso claro con este tipo de iniciativas, pero las propias compañías de arte inclusivo tienen que arriesgar también y dar el salto para salir de los círculos de las subvenciones”. Hevia, por su parte, cree que es un trabajo de todos: “Cuando caminamos por la calle nos encontramos con todo tipo de personas, pero luego eso no se ve en las carteleras. Los autores debemos esforzarnos más para reflejar todas esas realidades”.

Festival Visibles. Dolores de Armengot, 31. Hasta el 29 de abril. Entradas en: tarambana.net