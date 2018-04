Cómo hacer que los jóvenes se acerquen al escenario

¿Cómo puede el teatro captar al público más joven acostumbrado a ver vídeos en la pequeña pantalla del teléfono móvil? La XI edición de La Noche de los Teatros, que se celebra hoy, está empeñada en conseguirlo. “Será una noche dedicada a los jóvenes, al teatro hecho por y para los jóvenes, que son el público del hoy y del mañana”, dijo ayer el consejero de Cultura, Jaime de los Santos. Para ello, la Comunidad propone casi 30 espectáculos (la mayoría gratuitos) que hablan de algunas cuestiones que preocupan a los jóvenes: el racismo, el acoso escolar, la anorexia, el machismo, el paso hacia la vida adulta... Ofrecemos una guía para no perderse lo más interesante en varios de los 13 escenarios que participan en la iniciativa.

Real Casa de Correos. La jornada incluye espectáculos como Razas, una función que mezcla teatro y danza, en la que han participado jóvenes de varias procedencias y culturas; Malditos 16, una reflexión sobre el suicidio adolescente; Por la boca, un diálogo teatral centrado en la anorexia y los problemas de alimentación; Playoff, una tragicomedia sobre un equipo de fútbol femenino que se enfrenta al machismo de la sociedad; y Dados, que reflexiona sobre la situación de los adolescentes transgénero. Además, a última hora hay previstos fragmentos de Hamlet y La dama boba. (Puerta del Sol. De 18.00 a medianoche. Gratis).

La noche de Max Estrella. El personaje literario de la obra Luces de bohemia, de Valle-Inclán, cobra vida cada año para guiar un paseo por el Madrid oscuro y marginal que puebla sus páginas y que incluye lugares como la chocolatería San Ginés o el callejón del Gato. (Arranca en calle Mayor, 84. De 18.00 a medianoche. Gratis).

Real Casa de Postas. Alberga Figurate, una obra teatral para niños de hasta cinco años; Siete cabritillos, una escena de títeres para pequeños de cuatro a ocho años; Nido vacío, sobre el paso a la vida adulta; y un concierto de jóvenes músicos. (Pza. Pontejos, 18. De 18.30 a 21.00. Gratis).

Teatros del Canal. Destacan Future lovers, protagonizada por adolescentes, y The show must go on, danza con canciones populares. (Cea Bermúdez, 1. De 19.00 a 22.00. De 7 a 17 euros).

Centros Culturales. El Paco Rabal (Felipe de Diego, 11; 18.30; 6 euros) propone un concierto de homenaje a Méliès, y el Pilar Miró (pza. Antonio María Segovia s/n; 19.00; 5 euros) una obra infantil.

CA2M. El Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles acoge una sesión de música y performance para que los adolescentes reflexionen sobre qué es “lo nocturno”. (Avda. Constitución, 23. De 18.00 a 23.00. Entrada libre).

Fuera de la capital. El Corral de Comedias de Alcalá (plaza de Cervantes, 15. 20.30. 11 euros) exhibe Los invitados, una obra sobre los refugiados; mientras que el Teatro de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial (Floridablanca, 20. 19.30. 5,5 euros) propone Yogur piano, protagonizada por adolescentes.

Más información en: madrid.org/lanochedelosteatros