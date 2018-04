El susanista Juan Segovia renuncia a su escaño y se va a la empresa privada

El PSOE en la Asamblea de Madrid pierde al diputado Juan Segovia (Madrid, 21 de mayo de 1982), hombre clave de Susana Díaz en las primarias en las que se impuso Pedro Sánchez. El parlamentario ha registrado esta mañana su renuncia al acta tras recibir una oferta que le llevará a "emprender nuevos retos profesionales" en Latinoamérica donde trabajará en un proyecto sobre desarrollo sostenible. Segovia ha asegurado que no se va de la política "desencantado". "Me marcho porque tengo una oferta y tras valorarla la acepté. Agradecido a mi partido y sin ningún reproche", ha declarado a EL PAÍS.

De momento, continuará liderando la agrupación del partido en el distrito Fuencarral-El Pardo. Una situación que puede cambiar en los próximos meses, dependiendo de las posibilidades para compatibilizar el cargo con el nuevo trabajo. "Lo iré viendo", ha concretado. Segovia seguirá manteniendo su carné socialista. Otra cuestión es la vuelta a la política: "No lo tengo en mente, aunque tampoco hay que descartar nada", ha añadido.

El ya exdiputado intentó escalar a los puestos más altos del PSOE-M y se enfrentó a Sara Hernández en las primarias de julio de 2015 para elegir al sustituto de Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños. Finalmente, se impuso Hernández por un estrecho margen al obtener el 42,33 % de los votos de la militancia, que fue sustituida el año pasado por José Manuel Franco, hombre fuerte de Sánchez en Madrid. Segovia, como la mayor parte de los socialistas madrileños, accedió a otorgar un voto de confianza a Franco en el congreso regional que se celebró en octubre del año pasado.

En sectores de la bancada socialista la dimisión de Segovia se interpreta como una "gran pérdida" al tratarse de una persona joven a la que se presuponía una gran proyección dentro del partido. Las expectativas se fueron desinflando hasta acabar en esta legislatura un tanto apartado de la vida parlamentaria, con contadas intervenciones en la Cámara. Las mismas fuentes consideran que al no estar a cargo de ninguna portavocía es complicado sacar adelante más iniciativas en el pleno, aunque, al mismo tiempo, reconocen que existe cierto "desánimo" en las filas socialistas. "Todos apoyamos a Franco y ha dejado atrás a personas muy valiosas como Segovia y el PSOE no está tan sobrado de recursos", argumenta uno de los diputados socialistas. En su opinión, Sánchez debería estar "cultivando a la gente más valiosa, para que no se vayan, porque se corre el riesgo de que se queden personas de tercera división".

El escaño de Segovia lo ocupará María Paz Martín, que es la persona a quien le corresponde hacerlo conforme a la lista presentada por el PSOE-M en las elecciones autonómicas de mayo de 2015, según han añadido las mismas fuentes.