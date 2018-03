Detenido un joven con dos machetes que amenazaba a los paseantes en La Concha

Un varón de 24 años que portaba dos machetes fue detenido anoche en San Sebastián acusado de intimidar a varios caminantes en el Paseo de La Concha, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los hechos ocurrieron el jueves sobre las 20:30 horas, cuando varios ciudadanos llamaron a la Ertzaintza por la presencia de este joven que amenazaba a los paseantes.

Una patrulla de la Ertzaintza le localizó en los bajos del Paseo de Miraconcha. Los agentes encontraron al joven dos machetes, por lo que se le ha abierto un expediente por tenencia de armas blancas, y además dos teléfonos móviles que se están investigando porque se sospecha que pueden ser robados.

Iker Ibáñez, testigo de estos hechos, relata que "el hombre llevaba en sus manos los machetes de grandes dimensiones, con los que iba amenazando a la gente". "Nunca esperas encontrarte una situación así y no sabes cómo reacionar. Se me pasarion mil cosas por la cabeza, pero no pensé en salir corriendo".

El arrestado se dedicó a amargar con atacar a los cientos de paseantes que en ese momento, en plena Semana Santa y con una afluencia elevada de turistas en la capital guipuzcoana, lo que generó "una situación de mucho pánico". "La gente estaba muy asustada con esas escenas que solo estamos acostumbrados a ver por televisión", añade el mismo testigo.

Las numerosas llamadas recibidas en el teléfono de Emergencias 112 provocaron que se activara un amplio operativo policial en el Paseo de La Concha, con la presencia de decenas de ertzainas, quienes finalmente lograron reducir al hombre sobre la arena de la playa.

El joven, que cuenta con antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales.