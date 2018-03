Los comunes piden un Gobierno plural “catalanista y democrático”

Xavier Domènech, junto a Elisenda Alamany, en el pleno del Parlament. Massimiliano Minocri / ATLAS

El líder de los comunes en Cataluña, Xavier Domènech, ha concretado este miércoles la propuesta de su grupo para salir del empantanamiento en el que se encuentra la política catalana y ha propuesto un "gobierno amplio y transversal", que ha definido como "catalanista y democrático". El dirigente de Catalunya en Comú-Podem ha dicho que debería estar integrado por "personalidades independientes", que representen "al conjunto de la sociedad catalana y las sensibilidades democráticas del conjunto del país". Ese Gobierno debería tener, además, un mandato limitado en el tiempo y el compromiso de sus integrantes de no presentarse a unas nuevas elecciones.

Domènech ha reclamado a los grupos independentistas que se abran a su propuesta para materializar un Gobierno no secesionista y ha evitado por completo citar a ningún partido. Los comunes se posicionan así sin reparos a gobernar con Esquerra Republicana, el PSC, e incluso Junts per Catalunya, porque Domènech no ha excluido a nadie.

"Un gobierno de nuestras esperanzas y anhelos, de nuestras convicciones y de todas nuestras dignidades que, cogiendo lo mejor del catalanismo y del progresismo de este país, nos permita rehacernos de una vez y mirar adelante con esperanza para superar el pasado", ha insistido Domènech.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha apresurado a aplaudir en Twitter la propuesta de Domènech. "Es el momento de propuestas valientes que desencallen la situación a partir de consensos amplios y transversales", ha dicho. "Lo que todo el mundo dice en privado es hora de decirlo también en público, es prioritario recuperar la Generalitat", ha añadido Colau.

"Si se dice que esto ya no va de independencia, sino que va de democracia, hagamos un Gobierno que vaya de democracia de una vez", ha asegurado Domènech en su discurso cuando se ha posicionado sobre las propuestas de resolución del independentismo exigiendo la libertad de los presos del procés y a favor de investir a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. En su opinión, ese Gobierno debería tener cuatro objetivos: la recuperación de las instituciones catalanas y el final de la aplicación del artículo 155; el final de la judicialización de la política y la libertad de los líderes encarcelados; un plan de choque ante una desigualdad y medidas urgentes en vivienda, educación y sanidad.

Es el moment de propostes valentes que desencallin la situació a partir de consensos amplis i transversals. Gracies @XavierDomenechs per posar propostes sobre la taula. El q tothom diu en privat, és hora de dir-ho en públic: és prioritari recuperar la Generalitat! https://t.co/HzIWdbuPxP — Ada Colau (@AdaColau) 28 de març de 2018

Domènech ha sido muy claro al reclamar a los independentistas el abandono de la vía unilateral como la forma de lograr "el reconocimiento de un nuevo estatus para Cataluña". En su opinión, "se diga o no, todo el mundo que está superado el marco autonómico".