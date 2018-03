Puigdemont y ERC muestran sus estrategias tras negociar con la CUP la investidura

El día después de que se conociera la propuesta de acuerdo con la que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana quieren convencer a la CUP para que se desatasque la formación de un nuevo Govern, ambas formaciones han querido dejar clara sus estrategias con sendos artículos. El expresidente Carles Puigdemont ha concedido una entrevista a El Punt Avui y ha dejado claro que si bien no quiere elecciones, “no es una tragedia” que haya un adelanto electoral. Los líderes de Esquerra, Oriol Junqueras y Marta Rovira, han pedido por su parte en un escrito conjunto que se acaben “los fuegos artificiales” en el independentismo y se trabaje para ampliar la base social que apoya la secesión.

El acuerdo que la lista de Puigdemont y los republicanos han ofrecido a Esquerra tiene dos apartados. Uno se refiere al futuro del proyecto constituyente, en tanto dan por proclamada la república el pasado octubre, y el segundo esboza un plan de Gobierno, que incluye 15 nuevas leyes y la recuperación de tributos y normas suspendidos por el Tribunal Constitucional, entre otros. Junts per Catalunya y ERC proponen que la redacción de la Constitución catalana se pilotee desde Bruselas, a cargo de Puigdemont, pero que si es necesario se hagan debates en el Parlament y se haga una “multiconsulta”.

“Si queremos una nueva república, necesitamos y necesitaremos mayorías amplias y transversales. Hay que ganar confianzas y tejer complicidades, construir nuestra casa común”, dicen los líderes de Esquerra en su artículo, publicado en la página web del partido. “Hay que alejarse de declaraciones altisonantes y de los fuegos artificiales que después del espectáculo no dejan a nuestros hijos ninguna herramienta completa”. Y finalizan: “la vía más directa para volver al autonomismo es que el independentismo vuelva a ser una minoría ruidosa que se aleje de la centralidad”, apuntan.

Puigdemont, por su parte, ha asegurado que no renunciará a su acta de diputado (lo que permitiría no depender del voto de la CUP) puesto esto implica “entrar en el marco mental del opresor”, en referencia al Estado. También ha asegurado que “si vamos a elecciones será porque el Estado español no ha aceptado el resultado electoral del 21 de diciembre". "Cuando el mecanismo de la ley prevé que pueda haber elecciones, no es ninguna tragedia", ha apuntado.

Por su parte, la alcaldesa Ada Colau ha asegurado esta mañana que “no se puede gobernar Cataluña ni desde la prisión ni desde Bruselas”, en referencia a una posible investidura de Jordi Sànchez. El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana, junto a dos exconsejeros y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, se encuentran en prisión preventiva por su participación en el proceso independentista. Colau, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha defendido el rechazo de los comunes a la candidatura de Sànchez y ha advertido que un adelanto electoral “quiere decir muchos meses más de 155”.