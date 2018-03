Del cabaré folk de Rodrigo Cuevas al disco concierto de Ramoncín

Fue una las actuaciones más comentadas en corrillos y redes sociales del pasado domingo en la fiesta de Radio 3. El asturiano Rodrigo Cuevas la lió parda. Su apabullante puesta en escena, ataviado con el traje regional de su tierra, incluidas montera picona y madreñas, pero alternado con eslip y ligueros, causó tanta sensación como su música y discurso. Tonada asturiana triturada por la electrónica pero sin faltarle el respeto a la tradición, que es de lo que ha hecho bandera en sus últimos años. Mañana (19.00. 14 euros) lleva El mundo por montera, al Teatro Príncipe Pío, un espectáculo de agitación y cabaré folk muy valiente y para mentes desprejuiciadas donde él solito toca gaita, pandero, acordeón y canta, y arremete contra los convencionalismos invitando así a la reflexión y el asombro. Tras su aspecto friki (el Freddie Mercury asturiano, le dicen), hay un artista con mucho talento, orgullo y coraje.

También pasó por la fiesta de la radio Aurora & The Betrayers, con una cantante al frente, Aurora García, que pasa por ser una de las voces femeninas más portentosas de España. Empezaron hace un lustro con la música negra como referente, pero en su último disco, Tune out The noise, recién publicado, se atreven también con el rock, el pop y la psicodelia. Esta noche (21.00. 20 euros), lo presentan en La Riviera, donde mañana (20.00. 22 euros) va a sonar el estruendo de Saratoga, la banda que actualizó el heavy en España en los 90 cuando andaba muy decaído. Será el último concierto de la gira con la que han celebrado su cuarto de siglo de existencia.

La música negra también es la inspiración del británico James Hunter, que esta noche (20.30. 25 euros) trae toda su experiencia de hombre blanco con voz de negro, deudor tanto de Van Morrison como de Aretha Franklin, al The Secret Social Club, uno de los últimos garitos de moda en Madrid. Con el nombre de Muelle 36, también se ha abierto hace poco un pequeño y curioso espacio en Hilarión Eslava 36, junto a la sala de conciertos Mon, conocida hasta hace muy poco como Penélope, y que ofrece conciertos escogidos e intimistas. Esta noche (20.00. 18 euros) pasa por ese local reciente el dúo que forma el violinista Raúl Márquez con el guitarrista Javier Sánchez, y juntos mostrarán su peculiar forma de abordar el swing y jazz manouche, heredero de Django Reinhardt y Stéphane Grappelli.

El hip hop español cuenta con dos representantes muy significativos, el veterano El Chojín y el más reciente Recycled J. La sala But se ha quedado corta para el segundo, que anoche reventó el lugar y tiene que prorrogar a hoy (20.00. 15 euros). El más experimentado se deja caer el domingo (18.00. 25 euros) por el Café La Palma.

El controvertido José Ramón Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, se encierra mañana (20.30, desde 23 euros), en la sala Joy para grabar un concierto en directo que conmemore toda su larga carrera, iniciada a finales de los setenta, para publicar posteriormente un DVD. La polémica siempre le ha acompañado, ahora vuelve a intentar que el rockero que lleva dentro, supere al personaje público creado a su pesar.