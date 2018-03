La Policía Municipal pide “respeto” a las puertas del Ayuntamiento de Madrid

Los sindicatos CPPM, mayoritario en el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, UPM, CSIT y UGT se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento para demandar "respeto" a la labor de los agentes, tal y como reza su pancarta. Reprochan a los miembros del gobierno local de Manuela Carmena la falta de respaldo en las horas críticas de los altercados en el barrio de Lavapiés tras la muerte de un mantero senegalés. Los sindicatos UPM y CPPM ya han presentado sendas querellas por un delito de odio contra varios políticos que criticaron la actuación de los agentes, entre ellos la concejal Rommy Arce.

Mientras, el pleno de la capital debate varias mociones que piden el cese del delegado de Seguridad, Javier Barbero. Todos los partidos de la oposición, PP, PSOE y Ciudadanos exigen que el gobierno asuma "su responsabilidad política" por lo ocurrido en el céntrico barrio de la capital la semana pasada. La muerte de un mantero desembocó en protestas y altercados, con varios detenidos y agentes heridos. La oposición reprocha al ejecutivo de Carmena no haber apagado la llama de la polémica cuando podía: un retraso que según los grupos políticos alimentó los disturbios.

El PP considera que Barbero debió aclarar en ese momento que la muerte del senegalés no estaba relacionada con ninguna persecución policial y así se habrían evitado los disturbios posteriores. El portavoz José Luis Martínez-Almeida critica que la alcaldesa tardara días en hablar sobre lo sucedido tras publicar sus ediles varios mensajes en las redes sociales en los que hablaron de "racismo institucional" y vincularon la muerte del mantero con un operativo policial, hecho que luego se desmintió. Los populares pedirán el cese de Barbero y que el gobierno de Carmena haga "autocrítica".

El PSOE pide al titular del área de gobierno de Seguridad asumir esa responsabilidad "por su falta de transparencia y de información a la ciudadanía durante la tarde del jueves y hasta 20 horas después". "La información de la que se disponía resultaba clave para dar tranquilidad y calmar los ánimos", apostilla la propuesta que defenderá hoy la portavoz socialista Purificación Causapié.

Por su parte, Begoña Villacís (Ciudadanos) denuncia que Lavapiés no puede convertirse en una zona en la que no pueda entrar la Policía y en ella se tiene que garantizar la convivencia y la seguridad de los vecinos. Ayer, tres agentes resultaron heridos por las protestas tras la muerte del mantero Mame Mbaye. "Este debate tiene que ser un punto de inflexión en el gobierno", ha dicho Villacís, que ha augurado que la oposición alcanzará un acuerdo para pedir "responsabilidades políticas" a Barbero.

Aun así, el gobierno local ha adelantado que no acatará ningún cese. La alcaldesa sostuvo el lunes que no veía "nada que reprochar" a la actuación del Consistorio, y respaldó las críticas de sus ediles a la Policía amparándoles en la "libertad de expresión". Ayer, la portavoz Rita Maestre reiteró que el ejecutivo que orbita en torno a Podemos no piensa destituir a Barbero.

Si este jueves el pleno vota el cese del edil de Seguridad, su reprobación sería la quinta en menos de tres años de gobierno local de Ahora Madrid. También fueron reprobados por el hemiciclo municipal los ediles Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer (por el caso del Open de Tenis), Rommy Arce (por su gestión en el distrito de Arganzuela) y la propia Manuela Carmena (por su dirección de la política cultural).