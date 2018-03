Torrent: “No se entendería que el Rey no firmara la investidura del president elegido por el Parlament”

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha querido quitar hierro este jueves a la precipitación con la que se ha convocado el pleno de investidura para elegir nuevo presidente. La citación, por parte del Tribunal Supremo, de seis dirigentes independentistas, entre ellos Turull –que corre el riesgo de entrar en prisión–, precipitó ayer los acontecimientos y por la tarde Torrent contactaba con los partidos telefónicamente. Cerca de las 22.00 horas comparecía para anunciar un pleno para esta tarde a las 17.00 horas. “Ya se ha hecho en otras ocasiones. Tenemos que estar dispuestos a hablar a la hora que sea, sobre todo si de lo que se trata es desencallar la situación”, ha asegurado Torrent en una entrevista en Catalunya Ràdio, durante la cual ha insistido en varias ocasiones de que se trata de un debate de investidura "absolutamente normal".

El presidente del Parlament ha justificado la convocatoria apresurada del debate en su deseo de "asegurar los derechos de todos los diputados, y en este caso, el de Jordi Turull". Además, ha insistido en que, a pesar del riesgo que el Supremo dicte su entrada de prisión mañana viernes, “Turull tiene todos los derechos políticos intactos, esta es la situación ahora mismo". En caso que el candidato consiga los apoyos suficientes, para que se convierta en presidente es necesario que se publique su investidura en el Boletín Oficial del Estado y que la firme Felipe VI. "No se entendería que el Rey no firmara la investidura del president elegido por el Parlament", ha considerado Torrent.

Ante esta premura, Ciudadanos ha registrado esta mañana en el Parlament una petición para que se convoque la Mesa y la Junta de Portavoces para buscar la forma de impedir la celebración del pleno. “A mi PP y Ciudadanos no me dijeron que intentarían frenar el pleno, no se entendería porque es un pleno convocado dentro de la normalidad", ha terciado Torrent.

Turull todavía no cuenta con los apoyos suficientes para ser elegido presidente. Falta ver qué hará la CUP, que reunirá a las 15.00 su consejo político, que fijará la posición del partido. Antes, a partir de las 10.00 horas se ha convocado una reunión entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP para intentar acercar posiciones y lograr un acuerdo. Carles Riera, portavoz de la CUP en el Parlament, ha apuntado este jueves por la mañana que las propuestas que se hagan en esta reunión y la apuesta que se haga por República o Autonomía será decisiva de cara a la posición del consejo político.

Mientras tanto, las declaraciones de los diferentes dirigentes de los anticapitalistas son críticas con Torrent y con el apoyo a Turull. “A veces parece que desde el independentismo se quiera disparar un tiro en el pie, porque este pleno pone en marcha el plazo de dos meses para tener presidente”. En una entrevista en TV3, Riera ha asegurado que todavía “hay tiempo” para lograr un acuerdo sobre el candidato porque dicho plazo no ha empezado a correr. Además, Riera ha pedido a los partidos independentistas desobediencia a cambio de su apoyo a Turull. “Para que votemos Turull tienen que proponernos República. Y esto significa que lo que manda es la soberanía del pueblo, por encima de los que diga el Tribunal Supremo”.