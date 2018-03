La fiesta de las Fallas es fiel reflejo de la sociedad del momento. Lo ha sido, lo es y lo será. Es por ello que este año se ha hablado y mucho, quizá en ocasiones demasiado, al intentar hacer un uso político de la misma, del papel de la mujer en la fiesta fallera, intentando tildar a la fiesta de machista, entendido por pocos y pocas, cuando es una fiesta que la esencia de la misma es el enaltecimiento de la figura de la mujer. ¿Hay aspectos que mejorar? Seguro, sin duda, pero como todo en la vida, las generalizaciones no son buenas y la utilización del cometido con cualquier fin denota un aprovechamiento de la situación que ni gusta ni es justo.

La fiesta de las fallas tiene muchos estereotipos y muchas connotaciones negativas viciadas desde hace tiempo, años y décadas que aún perviven en la opinión de personas que tampoco se han parado a conocer y vivir la realidad de la misma. La presencia de la mujer en la fiesta, referente a cargos relevantes y ejecutivos va en aumento, quizá con una baja celeridad o no la más deseada, pero no por motivos de desigualdad generados por la fiesta, sino quizá por motivos universales o por decisión propia. Puede que llame la atención, pero de verdad que no conozco ningún caso en la fiesta, que se haya rechazado a una mujer, por ser mujer, a la hora de desempeñar cualquier cargo deseado por la misma, en la actualidad.

Sí que me llama mucho la atención el papel de nuestros políticos y la hipocresía de muchos a la hora de hacer bandera pero sin dar ejemplo, y me explico: la fiesta de las Fallas y sus entes gestores en su mayoría está formado por personas que dedican horas de trabajo sin remuneración. En sí, el único cargo remunerado en lo que se refiere al ente central de la fiesta, Junta Central Fallera, es el de la Secretaria General. Pues bien, nunca en la historia, ni en la actualidad, ese cargo lo ha ocupado una mujer. Es más, nunca en la historia de nuestra fiesta, la concejalía de Fiestas ha sido ocupada por una mujer. Es más, nunca en la historia un concejal de Fiestas, ha tenido una asesora con cargo remunerado. Entonces, ¿ahora nos quieren dar lecciones? ¿Quieren dar lecciones a las personas que hacen la fiesta, cuando ellos no dan ejemplo?

Queda mucho por hacer y mucho menos por decir, y quien tenga la responsabilidad de actuar y ejecutar que lo haga, porque en muchas ocasiones y como dice nuestro refranero popular, “por la boca muere el pez”.

Alejandro García, periodista.