Pablo Iglesias bendice la candidatura de Domènech para dirigir Podem

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha mostrado de forma implícita su entusiasmo con la candidatura de Xavier Domènech, líder de los comunes, a las primarias que se celebrarán el próximo mes de abril. El dirigente de Podemos ha afirmado que considera al diputado catalán al político más "inteligente" de Cataluña y al más capacitado para asumir los desafíos de esta comunidad. Con todo, Iglesias se ha querido mostrar respetuoso con las dinámicas internas y ha afirmado que corresponde a los afiliados tomar la decisión definitiva. "Si fuera una conversación privada diría otra cosa pero no lo es y son ellos los que deberán decidir", ha insistido mostrando su apoyo a la candidatura.

En una visita a Sant Joan Despí, en Barcelona, Iglesias y Domènech han visualizado el acuerdo tácito al que han llegado para pacificar Podem y asentarlo en Catalunya en Comú, el partido auspiciado por Ada Colau y que está integrado por Barcelona en Comú, Iniciativa, Esquerra Unida y el mismo Podem. Iglesias no ha querido desvelar si esa candidatura está consensuada. El acuerdo aspira a acabar con las viejas tensiones de la etapa en la que Albano Dante Fachin dirigió la formación y que acabó con su fulminante destitución por aproximarse a los partidos independentistas tras el referéndum del 1 de octubre. Domènech cuenta con el apoyo de 130 militantes y cuadros medios del partido para dar el paso. "Queremos dar estabilidad a Podem e impregnar Catalunya en Comú de Podem", afirmó este lunes.

Con la decisión de Domènech de postularse para dirigir un partido en el que no milita, Iglesias confía en acabar las turbulencias de su marca en Cataluña que en dos años ha sufrido dos serias crisis: Gemma Ubasart dimitió como secretaria general tras las elecciones de 2015 y Fachin hizo lo propio tras anunciar Iglesias su destitución. La ejecutiva estatal ha asumido de alguna forma su incapacidad para dar con un liderazgo propio en Cataluña y ha optado por asumir que los comunes les representen. Además de Domènech, han anunciado su candidatura la senadora Celia Cánovas y se está gestando una desde las bases.

Los dos políticos han mostrado su sintonía durante una visita realizada al bloque de edificios situado en la Avenida de Barcelona, 113, en Sant Joan Despí, cuyos vecinos han iniciado una lucha después de que el fondo buitre que ha comprado los pisos haya decidido subir los alquileres de forma drástica entre porcentajes que al principio el 70% y el 100%. Del bloque cuelgan pancartas en las que se lee pancartas en las que se lee: "Manos arriba, stop abusos" o "No nos movemos". En total, son 121 familias y 400 vecinos los afectados. Todos los partidos han mostrado su apoyo a esa reivindicación salvo Ciudadanos. En una reunión en el aparcamiento del edificio, un jubilado ha instado a Iglesias a tomar medidas en el Congreso para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Una ley no es buena cuando el pueblo tiene miedo", ha dicho. La diputada Lucia Martín ha recordado que han mostrado una proposición no de ley en el Congreso para modificar la norma -el PP y Ciudadanos votaron en contra- y ha instado a continuar la movilización para que el PSOE la apoya y sellar una mayoría en la Cámara.