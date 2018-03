Junts per Catalunya anuncia una querella contra el juez Llarena si no excarcela a Sànchez

ÀNGELS PIÑOL

La CUP ha advertido esta tarde que es muy difícil de que vaya a modificar el sentido de su voto antes del Pleno. Los anticapitalistas han decidido ya que se abstendrán y, por tanto, dejan en el aire que la candidatura de Jordi Sánchez prospere a no ser que la Mesa acepte el voto delegado d Puigdemont y Comin. La diputada María Sirvent ha señalado esta tarde que Junts per Catalunya y ERC no les han trasladado por ahora ningún nuevo documento para incorporarles al acuerdo y que, además, sus dos socios conocen de sobra los largos periodos de deliberación de los anticapitalistas. "Una propuesta de acuerdo de última hora nos dificulta mucho", ha dicho.

Sirvent ha admitido que les ha sorprendido que Torrent haya convocado el Pleno cuando Sánchez no tiene los apoyos necesarios y ha subrayado la postura de su partido: que solo aceptarán un candidato que defienda un programa republicano y no otro que se resigne a gestionar la "miseria del autonomismo". "Tenemos dos opciones: acatar y aceptar que un voto no sirve de nada o poner por delante la legitimidad de un pueblo ante una legalidad regresiva", ha dicho recordando que el Tribunal Constitucional ha frenado todas las leyes que perseguían mejoras sociales. La diputada ha reprochado a sus socios potenciales que no les han propuesto nada en materia de sanidad -que sea cien por cien pública-; en educación -en contra de los conciertos- o para preservar el derecho a una vivienda digna.