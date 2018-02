Barcelona activa la fase de emergencia del plan municipal por nieve y hielo

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles la fase 1 de emergencia del plan municipal por nieve y hielo. Además, ha suspendido las líneas de bus de barrios de montaña como Les Planes y Vallvidrera. En la capital catalana, con todo, la copiosa nevada que caía en buena parte de la ciudad a primera hora, se ha convertido a partir de las ocho horas en lluvia y no ha provocado incidentes. No hay ni una calle cortada. Donde sí nieva con ganas es en buena parte de Cataluña. Protección Civil de la Generalitat también ha activado la fase de emergencia del Plan Neucat y hay tres carreteras cortadas en Falset (Priorat), Viladrau (Montseny) y la Seu d'Urgell (Alt Urgell). En una medida inédita, la Generalitat prohibió ayer la circulación de camiones pesados y el transporte escolar, aunque los centros se mantienen abiertos. Los trenes también circulan con normalidad, salvo la línea R6 por una incidencia en Capellades que no está relacionada con la nieve.

⚠❄ 35 trams de carreteres afectats per la #neu, entre els quals 3 vies tallades:

⛔ C-462 a la Seu d'Urgell

⛔ GIV-5201 Viladrau

⛔ N-420 Falset

i 13 carreteres amb #cadenes

Consulteu el llistat complet a https://t.co/uZFoqxRnXQ

Eviteu desplaçaments innecessaris! pic.twitter.com/dJqlnaBB4o — Trànsit (@transit) 28 de febrero de 2018

Cataluña se acostó ayer pendiente del punto álgido de la tormenta de origen siberiano. Pero los reiterados avisos de Protección Civil y las restricciones a la circulación han minimizado los incidentes. En total, entre los diferentes operadores (Fomento, Autopistas, Diputaciones) hay 250 máquinas quitanieves preparadas, además de 30.000 toneladas de sal. Está previsto, además, que las nevadas, que han alcanzado el litoral, suban de cota a partir de mediodía.

Mientras buena parte de Cataluña está teñida de blanco, Barcelona ha amanecido con una fina capa de nieve en Collserola, los barrios altos, algunos parques y en muchos coches. Pero a partir de las ocho la lluvia no ha dejado ni rastro de nieve. Con todo, el Ayuntamiento ha actuado en los barrios más próximos a la montaña, sobre todo para garantizar el acceso a los centros sanitarios y en las Rondas. El temporal tampoco ha afectado la movilidad de los congresistas que participan en el Mobile World Congress, la feria más importante de la capital catalana, que se celebra esta semana en el recinto de Gran Via.

La Generalitat ha pedido restringir la movilidad al máximo y evitar circular con vehículo privado, y en caso de hacerlo, llevar cadenas y conducir moderando la velocidad y evitando adelantamientos y frenadas bruscas. Desde las 7 horas hay tres carreteras cortadas y en 12 más es obligatorio el uso de cadenas. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.760 llamadas relacionadas con el episodio de nieve y frío, en su mayoría en la comarca barcelonesa de Osona. En Barcelona el Ayuntamiento también recomienda no utilizar el coche privado y desplazarse en metro.

En cuanto al transporte público, los trenes de Rodalies y de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circulan con normalidad —excepto en la línea R6 por una incidencia en Capellades (Barcelona) no relacionada con la nieve—, como también lo hacen todas las líneas de Metro de Barcelona. Los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) afectadas son todas de barrios de la zona alta: la 111, la 118 y la 128 no circulan y la V3, la 127, la 130, la 119 y la 185 lo hacen con limitaciones para llegar a los extremos.