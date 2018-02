Se retrasa el cobro de la comisión por pagar con móvil en parquímetros

Estaba previsto que las tres aplicaciones desde las que se pueden abonar los parquímetros de Madrid cobrasen una comisión de entre el 10% y el 12% por un servicio que hasta ahora ofrecían de manera gratuita. Sin embargo, el Ayuntamiento ha anunciado que esta decisión no se aplicará porque “antes hay que regularlo”, por lo que “no hay fecha”. La Asociación Automovilistas Europeos Asociados ya había denunciado que este abono suplementario “podría ser ilegal”, ya que no está reflejado en las ordenanzas municipales.

El pasado 16 de febrero, las operadoras Telpark, E-park y ElParking enviaron a sus usuarios una circular en la que se les anunciaba que, a partir del día 26, tendrían que pagar una “comisión” cada vez que usasen el servicio. Una portavoz de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad ha señalado que las operadoras cometieron “un error”, sin especificar cuál. Las operadoras se han reunido hoy con el Consistorio para hablar de la futura comisión, pero todavía no se ha desarrollado la instrucción que regulará este aumento del precio, por lo que no hay fecha para su aplicación. El PSOE pedirá en el pleno de mañana que no se suban los precios.

En el pliego de adjudicación de 2013 sí se preveía que “en el supuesto de pagos por otros medios, si la operación conllevara costes adicionales, serán por cuenta del usuario”, si bien no se había desarrollado una instrucción que lo reglamentara, pese a que las operadoras ya habían trasladado en 2016 a Manuela Carmena su interés por aplicar una pequeña tarifa.

“Tendremos que visitar más los ‘tótems” José Tous, trabajador de 37 años en una multinacional cervecera, tiene que realizar varios trayectos en coche al día hacia los distintos puntos de venta. La aplicación móvil para abonar el parquímetro es una herramienta extremadamente útil en su día a día. “Cuando estás con los clientes no te gusta tener que dejarlos para echar monedas en la máquina”, explica, aunque admite que con la comisión se va a plantear “visitar más a menudo los tótems” (en referencia a los parquímetros), y utilizar la aplicación en casos de emergencia. Yavana Pimentel, diseñadora de interiores de 30 años, también pasa su jornada laboral trasladándose en coche por la capital para visitar a sus clientes.

A pesar de los inconvenientes, se plantea volver otra vez a la bolsa con monedas. “Cada tres meses suelo gastarme unos 200 euros en aparcamiento. Soy autónoma y cada euro cuenta”, comenta.

Desde entonces, las operadoras han ofrecido sus servicios de forma gratuita como recaudadores de la tasa del SER. No se han dado los primeros pasos para establecer la comisión hasta que la compañía sueca EasyPark denunció ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la “imposibilidad de operar en Madrid”, al igual que hacen en otras ciudades europeas.

Tanto el Consorcio como las empresas involucradas no han dado detalles sobre la razón concreta de dicha denuncia ni de su relación con la futura aplicación de la comisión.

Las compañías justificaron la subida en los costes de mantener las aplicaciones, como el pago de los servicios de GPS, los servidores o la renovación de los programas por las continuas actualizaciones. El Ayuntamiento ya aclaró hace unos días que ese sobrecoste no le supondrá ningún ingreso adicional y que mantendrá las tarifas aprobadas en la ordenanza del SER.

Posible ilegalidad

El coste de la comisión para el usuario oscilará entre el 10% y el 12%, dependiendo de si la empresa asume o no el 21% del IVA. Por eso, según la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, el cobro no puede ser autorizado a través de “una simple instrucción” de la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. Por el contrario, se debería haber hecho mediante una modificación de la norma municipal en un pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Según Automovilistas Europeos, las cuatro adjudicatarias deberían haber acreditado antes de la aprobación de la última ordenanza fiscal y con el correspondiente informe económico, que las aplicaciones les suponen “costes adicionales, diferentes y distintos” a los que ya tenían que soportar por tener habilitadas las aplicaciones de los teléfonos móviles para el pago de los parquímetros. Este colectivo anuncia que acudirá a los tribunales si al final se permite el cobro de comisiones. En Movilidad argumentan que no es necesario porque las tarifas del SER no varían.

La inclusión de una comisión en los servicios que ofrecen estas aplicaciones no es algo nuevo. Otras ciudades españolas en las que actúan, como A Coruña, Santiago de Compostela, Córdoba o Granada, ya han aplicado este tipo de tarifas.